На думку аналітика Лондонського королівського інституту досліджень (RUSI) Метью Севілла, у цьому році не має ніяких перспектив для проведення контрнаступу українських військових.
Що аналітики прогнозують стосовно подальших змін у війні в Україні
Севілл зазначає, що 2025 рік, скоріш за все, буде дуже важким для України.
Він не виключив, що українським військовим доведеться поступитись ще більшою кількістю територій перш ніж буде повноцінно стабілізовано лінію фронту.
За його словами, українській владі необхідно знайти спосіб провести більш масштабну мобілізаційну кампанію серед молоді.
На думку німецького військового експерта Карло Масали у коментарі журналістам видання Kleine Zeitung, перспективи завершення розв’язаної Росією війни проти України виглядають дуже похмуро для Києва.
За словами Масали, Путін переконаний, що США та Європа не захочуть або не зможуть надати Україні достатньої довгострокової підтримки.
У матеріалі видання The Washington Post зазначається, що отримання допомоги від США дозволить українським військовим зупинити наступ окупаційної армії РФ, однак самі українські військові навряд-чи зможуть розпочати власний контрнаступ прийнаймні до 2025 року.
При цьому один із представників Білого дому на умовах анонімності зазначив журналістам видання, що адміністрація президента Джо Байдена усвідомлює делікатність своїх розмов із колегами в Києві про кадровий дефіцит у країні.
Український депутат, який говорив з WP на умовах анонімності, сказав, що, на їхню думку, заява Зеленського в лютому про те, що з 2022 року було вбито 31 тис солдатів, значно применшує справжні втрати від війни.
За словами законодавця, число загиблих серед військових, яке Україна тривалий час відмовлялася розкривати, імовірно, довелося представити як занижене, щоб не заважати і без того непростій кампанії з набору та мобілізації.
За словами депутата, мобілізаційним зусиллям також частково перешкоджали побоювання з приводу необмежених термінів мобілізації, невдоволення низькою оплатою та побоювання, що уряд України не буде належним чином піклуватися про сім'ї вбитих чи поранених.
Що кажуть в Україні
Керівник департаменту стратегічних ініціатив "Повернись живим" Іван Науменко в в ефірі Radio NV зазначив, що українські військові протягом найближчого року мають перебувати в обороні.
За його словами, наступальні операції за нинішніх обставин стали б хибною стратегією.
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