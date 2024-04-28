На думку аналітика Лондонського королівського інституту досліджень (RUSI) Метью Севілла, у цьому році не має ніяких перспектив для проведення контрнаступу українських військових.

Що аналітики прогнозують стосовно подальших змін у війні в Україні

Севілл зазначає, що 2025 рік, скоріш за все, буде дуже важким для України.

Він не виключив, що українським військовим доведеться поступитись ще більшою кількістю територій перш ніж буде повноцінно стабілізовано лінію фронту.

За його словами, українській владі необхідно знайти спосіб провести більш масштабну мобілізаційну кампанію серед молоді.

Середній вік української армії — 43 роки, ...а це означає, що Україні доведеться мобілізувати більше молодих людей, — робить висновок Севілл. Поширити

На думку німецького військового експерта Карло Масали у коментарі журналістам видання Kleine Zeitung, перспективи завершення розв’язаної Росією війни проти України виглядають дуже похмуро для Києва.

Те, що я сказав взимку 2022 року, продовжує діяти: Путін покладається на виснаження, менше на фронті, ніж у європейських суспільствах. Здається, ця стратегія працює. Ми бачимо, що опір подальшій допомозі Україні зростає, повільно, але впевнено; як голоси, які думають, що зараз досить, стають голоснішими, — підкреслює аналітик. Поширити

За словами Масали, Путін переконаний, що США та Європа не захочуть або не зможуть надати Україні достатньої довгострокової підтримки.

Політичні еліти слід звинуватити в тому, що вони не чітко описують наслідки, які означатиме перемога Росії для демократії, свободи, безпеки та процвітання в Європі. Оборонні демократії виникають лише тоді, коли політики говорять відверто зі своїми громадянами, — підкреслив Масала. Поширити

У матеріалі видання The Washington Post зазначається, що отримання допомоги від США дозволить українським військовим зупинити наступ окупаційної армії РФ, однак самі українські військові навряд-чи зможуть розпочати власний контрнаступ прийнаймні до 2025 року.

Ситуація з кадрами є зростаючою проблемою. І якщо це не буде виправлено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України, — попередив колишній морський піхотинець США а нині співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики Роб Лі. Поширити

При цьому один із представників Білого дому на умовах анонімності зазначив журналістам видання, що адміністрація президента Джо Байдена усвідомлює делікатність своїх розмов із колегами в Києві про кадровий дефіцит у країні.

Хто ми такі, щоб говорити: "Вам просто потрібно набрати більше людей для боротьби". Але водночас це реальна проблема. Закони, які вони ухвалили за останні пару тижнів, допоможуть їм, але їм потрібно мобілізувати більше сил і знайти спосіб надихнути більше українських чоловіків вийти на передову, — наголошує посадовець з Білого дому. Поширити

Український депутат, який говорив з WP на умовах анонімності, сказав, що, на їхню думку, заява Зеленського в лютому про те, що з 2022 року було вбито 31 тис солдатів, значно применшує справжні втрати від війни.

За словами законодавця, число загиблих серед військових, яке Україна тривалий час відмовлялася розкривати, імовірно, довелося представити як занижене, щоб не заважати і без того непростій кампанії з набору та мобілізації.

За словами депутата, мобілізаційним зусиллям також частково перешкоджали побоювання з приводу необмежених термінів мобілізації, невдоволення низькою оплатою та побоювання, що уряд України не буде належним чином піклуватися про сім'ї вбитих чи поранених.

Що кажуть в Україні

Керівник департаменту стратегічних ініціатив "Повернись живим" Іван Науменко в в ефірі Radio NV зазначив, що українські військові протягом найближчого року мають перебувати в обороні.

Як би це не звучало, але, на мою думку, нам потрібно рік-півтора побути в обороні, відмобілізуватися, навчити людей, закопатися дуже добре, щоб нас не тиснули. Просто пересидіти в обороні і накопичити ресурс, який потім можна буде використати, умовно, в 2025 році, щоб здійснити якісь наступальні операції, — пояснює аналітик. Поширити

За його словами, наступальні операції за нинішніх обставин стали б хибною стратегією.