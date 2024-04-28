Новий наступ армії РФ буде провальним. Financial Times розкрило деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий наступ армії РФ буде провальним. Financial Times розкрило деталі

армія РФ
Джерело:  ISW

Як вважає команда американського Інституту вивчення війни, влітку Росія не зможе провести наступальну операцію, яка досягне хоч якихось тактичних успіхів. Цей прогноз також підтверджує західний чиновник в інтерв'ю виданню Financial Times.

Головні недоліки армії РФ

За словами інсайдера, російська армія досі залишається неефективною із застарілим обладнанням. Підготовка солдатів не покращується — вона на дуже низькому рівні.

Попри це, російським окупантам все-таки вдається створити додаткові проблеми ЗСУ на полі бою, особливо коли відбувається затримка західної допомоги.

Окрім того, наголошується, що солдати РФ давно відчувають брак сучасної та ефективної техніки, а загальна боєздатність ворожих підрозділів стрімко падає на тлі загальної деградації.

Всупереч усьому армія РФ має кількісну перевагу в техніці й живій силі, щоб чинити постійний і наростаючий тиск на ЗСУ. Кремль начхати, скільки доведеться втратити своїх вояків, щоб досягти хоч якогось успіху на фронті.

Зосередженість Росії на кількості, без урахування якості, підтримує тактичні переваги агресора. Цього літа росіяни будуть використовувати кількість особового складу для досягнення тактичних переваг навіть проти вже достатньо забезпечених ЗСУ, — прогнозує ISW.

Коли ЗСУ можуть розпочати контрнаступальні операції

За словами американських аналітиків, поки армія РФ страждає від широкомасштабних тактичних помилок, українські війська зможуть використовувати цей фактор на власну користь.

Так, бійці ЗСУ у найближчому майбутньому зможуть нейтралізувати багато обмежень у матеріальній базі, адже отримають масштабну допомогу від союзників.

Однак Росія буде продовжувати домагатися власних переваг по мірі того, як буде покращуватися спроможність Сил оборони. Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці та зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року, — прогнозують в ISW

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