Новое наступление армии РФ будет провальным. Financial Times раскрыло детали
Категория
Украина
Дата публикации

Новое наступление армии РФ будет провальным. Financial Times раскрыло детали

армия РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Как считает команда американского Института изучения войны, летом Россия не сможет провести наступательную операцию, которая достигнет хоть каких-то тактических успехов. Этот прогноз также подтверждает западный чиновник в интервью газете Financial Times.

Главные недостатки армии РФ

По словам инсайдера, российская армия до сих пор остается неэффективной с устаревшим оборудованием. Подготовка солдат не улучшается — она на очень низком уровне.

Несмотря на это, российским оккупантам удается создать дополнительные проблемы ВСУ на поле боя, особенно когда происходит задержка западной помощи.

Кроме того, указано, что солдаты РФ давно испытывают нехватку современной и эффективной техники, а всеобщая боеспособность вражеских подразделений стремительно падает на фоне общей деградации.

Вопреки всему, армия РФ имеет количественное преимущество в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное и нарастающее давление на ВСУ. Кремлю наплевать, сколько придется потерять своих воинов, чтобы добиться хоть какого-то успеха на фронте.

Сосредоточенность России на количестве, без учета качества, поддерживает тактические преимущества агрессора. Этим летом россияне будут использовать количество личного состава для достижения тактических преимуществ даже против уже достаточно обеспеченных ВСУ, — прогнозирует ISW.

Когда ВСУ могут начать контрнаступательные операции

По словам американских аналитиков, пока армия РФ страдает от широкомасштабных тактических ошибок, украинские войска смогут использовать этот фактор для собственной пользы.

Так, бойцы ВСУ в ближайшем будущем смогут нейтрализовать многие ограничения в материальной базе, ведь получат масштабную помощь от союзников.

Однако Россия будет продолжать добиваться собственных целей по мере того, как улучшится способность сил обороны. Украина, вероятнее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или начале 2025 года, — прогнозируют в ISW

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ назвали ключевые преимущества над армией РФ
Военный ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны для ВСУ. Украина получит от Канады более 2 млн долл на производство
Government of Canada
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили 16 районов сосредоточения техники и военных армии РФ
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?