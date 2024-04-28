Новое наступление армии РФ будет провальным. Financial Times раскрыло детали

Как считает команда американского Института изучения войны, летом Россия не сможет провести наступательную операцию, которая достигнет хоть каких-то тактических успехов. Этот прогноз также подтверждает западный чиновник в интервью газете Financial Times.

Главные недостатки армии РФ

По словам инсайдера, российская армия до сих пор остается неэффективной с устаревшим оборудованием. Подготовка солдат не улучшается — она на очень низком уровне.

Несмотря на это, российским оккупантам удается создать дополнительные проблемы ВСУ на поле боя, особенно когда происходит задержка западной помощи.

Кроме того, указано, что солдаты РФ давно испытывают нехватку современной и эффективной техники, а всеобщая боеспособность вражеских подразделений стремительно падает на фоне общей деградации.

Вопреки всему, армия РФ имеет количественное преимущество в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное и нарастающее давление на ВСУ. Кремлю наплевать, сколько придется потерять своих воинов, чтобы добиться хоть какого-то успеха на фронте.

Сосредоточенность России на количестве, без учета качества, поддерживает тактические преимущества агрессора. Этим летом россияне будут использовать количество личного состава для достижения тактических преимуществ даже против уже достаточно обеспеченных ВСУ, — прогнозирует ISW. Поделиться

Когда ВСУ могут начать контрнаступательные операции

По словам американских аналитиков, пока армия РФ страдает от широкомасштабных тактических ошибок, украинские войска смогут использовать этот фактор для собственной пользы.

Так, бойцы ВСУ в ближайшем будущем смогут нейтрализовать многие ограничения в материальной базе, ведь получат масштабную помощь от союзников.