Західні аналітики вказали на проблему Путіна із початком нового наступу армії РФ в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Західні аналітики вказали на проблему Путіна із початком нового наступу армії РФ в Україні

Володимир Путін
Джерело:  The Financial Times

На переконання західних аналітиків, проведення нового масштабного наступу окупаційної армії РФ в Україні вимагатиме від кремлівського диктатора Володимира Путіна нової хвилі мобілізації. 

Путіну доведеться оголошувати про нову мобілізацію в Росії

На думку старшої наукової співробітниці Фонду Карнегі за міжнародний мир Дари Массікот, проведення масштабного наступу окупаційної армії РФ в Україні влітку вимагатиме від Путіна оголошення мобілізації.

За її словами, якщо злочинні плани Кремля стосовно масштабного наступу охоплюють наміри стосовно захоплення Харкова та просування на півдні України, кремлівській владі знадобиться велика кількість людського ресурсу.

Массікот зазначила, що для проведення наступальних дій у напрямку Харкова та на півдні України Росії треба буде задіяти понад 100 тис військових на кожному з напрямків.

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Павло Лузін зазначає, що наразі ключовим підходом російської влади залишається вербування росіян із так званих представників “соціального дна”.

На переконання аналітика, навіть значне поповнення лав окупаційної армії РФ в Україні не компенсує кремлівським загарбникам браку бойового досвіду.

Ми всі говоримо про мобілізацію, але де командири, сержанти і лейтенанти, які командуватимуть мобілізованими солдатами? — питається Лузін.

Що відомо про повернення російських військових злочинців з війні в Україні додому

За інформацією російських ЗМІ, мобілізовані та завербовані для участі у війні проти України росіяни продовжують вбивати навіть після повернення додому.

Російські журналісти підрахували, що протягом понад 2 років від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України ті, хто повернувся з фронту до Росії, вчинили щонайменше 84 злочини, вбивши не менше 107 осіб.

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Близько 100 росіян внаслідок злочинів "російських героїв" дістали важкі травми.

Зокрема, було зафіксовано два заохочення до вживання наркотиків. Відомо, що внаслідок цього загинуло двоє неповнолітніх осіб. Про це свідчить інфографіка російських ЗМІ.

Як повідомили журналісти, за вбивства помилуваних ув'язнених, які повернулися з України, засуджують до термінів від 6 до 11 років колонії, інших військових — від 7,5 до 10 років.

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