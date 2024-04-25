Росія вже визначилась із наступною жертвою агресії у разі поразки України — WP

За інформацією журналістів The Washington Post, у Кремлі планують здійснити напад на Молдову у разі успіху у розв'язаній злочинній війні проти України.

Кремль вже готується до ймовірного нападу на Молдову

За словами аналітика видання Джоша Рогіна із посиланням на главу МЗС Молдови Міхая Попшоя, після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 3 млн жителів Молдови перебувають у постійні тривозі та із почуттям нестабільності.

Питання не в тому, чи хочуть росіяни вторгнутися, питання лише в тому, чи зможуть вони. Не дай Бог, щоб росіяни осмілилися. Очевидно, наступною була б Молдова. І після цього можна тільки здогадуватися, — підкреслив Попшой. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі Кремль веде гібридну війну проти Молдови.

Зокрема, Москва використовує всі доступні засоби для втручання та спроб впливу на внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Амбіції Путіна є імперськими; він їх не заперечує. Він хоче відбудувати Радянський Союз. Якщо Росію не зупинити в Україні, "тоді всі демократії в біді, — попередив глава МЗС Молдови. Поширити

Зазначається, що зараз Конгрес надіслав Україні достатню військову допомогу, щоб вистачило на решту цього року.

Але військові атаки є лише одним із інструментів Кремля. Молдова б’є на сполох щодо того, що Заходу потрібно посилити свою відповідь на інші озброєння Росії. Путін розраховує на те, що Вашингтон не послухає, — підкреслює аналітик Джош Рогін. Поширити

Що відомо про погрози Росії у бік країн НАТО

Заступник керівника МЗС РФ Сергій Рябков пригрозив Польщі завданням ударів по ядерних об’єктах НАТО у разі їхнього розміщення на території країни.

Усі ті політики, які зараз з власних причин пильно обговорюють у Польщі і за її межами таку схему, повинні зрозуміти: зрушення в цьому напрямку безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І у нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані, — відверто заявив Рябков. Поширити

Він цинічно зазначив, що розширення країн НАТО із ядерною зброєю несе дестабілізуючий та загрозливий характер.