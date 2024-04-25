Росія вже визначилась із наступною жертвою агресії у разі поразки України — WP

За інформацією журналістів The Washington Post, у Кремлі планують здійснити напад на Молдову у разі успіху у розв'язаній злочинній війні проти України.
Кремль вже готується до ймовірного нападу на Молдову
За словами аналітика видання Джоша Рогіна із посиланням на главу МЗС Молдови Міхая Попшоя, після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 3 млн жителів Молдови перебувають у постійні тривозі та із почуттям нестабільності.
Автори матеріалу підкреслюють, що наразі Кремль веде гібридну війну проти Молдови.
Зокрема, Москва використовує всі доступні засоби для втручання та спроб впливу на внутрішньополітичну ситуацію в країні.
Зазначається, що зараз Конгрес надіслав Україні достатню військову допомогу, щоб вистачило на решту цього року.
Що відомо про погрози Росії у бік країн НАТО
Заступник керівника МЗС РФ Сергій Рябков пригрозив Польщі завданням ударів по ядерних об’єктах НАТО у разі їхнього розміщення на території країни.
Він цинічно зазначив, що розширення країн НАТО із ядерною зброєю несе дестабілізуючий та загрозливий характер.
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