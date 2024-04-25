По информации журналистов The Washington Post, в Кремле планируют совершить нападение на Молдову в случае успеха в развязной преступной войне против Украины.

Кремль уже готовится к вероятному нападению на Молдову

По словам аналитика издания Джоша Рогина со ссылкой на главу МИД Молдовы Михая Попшоя, после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину 3 млн. жителей Молдовы находятся в постоянных тревогах и с чувством нестабильности.

Вопрос не в том, хотят ли россияне вторгнуться, вопрос только в том, смогут ли они. Не дай Бог, чтобы россияне посмели. Очевидно, следующая была бы Молдова. И после этого можно только догадываться, — подчеркнул Попшой. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время Кремль ведет гибридную войну против Молдовы.

В частности Москва использует все доступные средства для вмешательства и попыток влияния на внутриполитическую ситуацию в стране.

Амбиции Путина являются имперскими; он их не отрицает. Он хочет восстановить Советский Союз. Если Россию не остановить в Украине, "тогда все демократии в беде", — предупредил глава МИД Молдовы. Поделиться

Отмечается, что сейчас Конгресс направил Украине достаточную военную помощь, чтобы хватило на оставшиеся в этом году.

Но военные атаки лишь один из инструментов Кремля. Молдова бьет тревогу относительно того, что Западу нужно усилить свой ответ на другие вооружения России. Путин рассчитывает на то, что Вашингтон не послушает, подчеркивает аналитик Джош Рогин. Поделиться

Что известно об угрозах России в сторону стран НАТО

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил Польше нанесением ударов по ядерным объектам НАТО в случае их размещения на территории страны.

Все политики, которые сейчас по собственным причинам внимательно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польши не добавят, а соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане, — откровенно заявил Рябков. Поделиться

Он цинично отметил, что расширение стран НАТО с ядерным оружием носит дестабилизирующий и угрожающий характер.