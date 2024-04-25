По информации журналистов The Washington Post, в Кремле планируют совершить нападение на Молдову в случае успеха в развязной преступной войне против Украины.
Кремль уже готовится к вероятному нападению на Молдову
По словам аналитика издания Джоша Рогина со ссылкой на главу МИД Молдовы Михая Попшоя, после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину 3 млн. жителей Молдовы находятся в постоянных тревогах и с чувством нестабильности.
Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время Кремль ведет гибридную войну против Молдовы.
В частности Москва использует все доступные средства для вмешательства и попыток влияния на внутриполитическую ситуацию в стране.
Отмечается, что сейчас Конгресс направил Украине достаточную военную помощь, чтобы хватило на оставшиеся в этом году.
Что известно об угрозах России в сторону стран НАТО
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил Польше нанесением ударов по ядерным объектам НАТО в случае их размещения на территории страны.
Он цинично отметил, что расширение стран НАТО с ядерным оружием носит дестабилизирующий и угрожающий характер.
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