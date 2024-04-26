По убеждению западных аналитиков, проведение нового масштабного наступления оккупационной армии РФ в Украине потребует от кремлевского диктатора Владимира Путина новой волны мобилизации.

Путину придется объявлять о новой мобилизации в России

По мнению старшей научной сотрудницы Фонда Карнеги за международный мир Дары Массикот, проведение масштабного наступления оккупационной армии РФ в Украине летом потребует от Путина объявления мобилизации.

По ее словам, если преступные планы Кремля по масштабному наступлению охватывают намерения по захвату Харькова и продвижению на юге Украины, кремлевским властям понадобится большое количество человеческого ресурса.

Массикот отметила, что для проведения наступательных действий в направлении Харькова и на юге Украины России нужно будет задействовать более 100 тыс. военных по каждому из направлений.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Павел Лузин отмечает, что ключевым подходом российской власти остается вербовка россиян из так называемых представителей "социального дна".

По убеждению аналитика, даже значительное пополнение рядов оккупационной армии РФ в Украине не компенсирует кремлевским захватчикам нехватку боевого опыта.

Мы все говорим о мобилизации, но где командиры, сержанты и лейтенанты, командующие мобилизованными солдатами? — спрашивает Лузин. Поделиться

Что известно о возвращении российских военных преступников из войны в Украину домой

По информации российских СМИ, мобилизованные и завербованные для участия в войне против Украины россияне продолжают убивать даже по возвращении домой.

Российские журналисты подсчитали, что в течение более 2 лет после начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины вернувшиеся с фронта в Россию совершили по меньшей мере 84 преступления, убив не менее 107 человек.

Статистика преступлений демобилизованных военных армии РФ

Около 100 россиян в результате преступлений "русских героев" получили тяжелые травмы.

В частности, было зафиксировано два поощрения к употреблению наркотиков. Известно, что в результате этого погибли два несовершеннолетних человека. Об этом говорит инфографика российских СМИ.

Как сообщили журналисты, за убийства вернувшихся из Украины помилованных заключенных приговаривают к срокам от 6 до 11 лет колонии, других военных — от 7,5 до 10 лет.