По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, в последнее время украинские военные, западные чиновники и аналитики указывают на подготовку оккупационной армии РФ к наступлению на отдельных участках фронта.
Следует ли ожидать усиления наступления армии РФ на юге Украины
По его словам, российские оккупанты не прекращают попыток лишить украинских военных плацдарма на левобережье Днепра в Херсонской области.
Однако, как отметил, спикер ОСУВ “Одесса”, бойцы подразделений морской пехоты и других группировок ВСУ продолжают держать мощную оборону, несмотря на бешеное давление российских оккупантов.
Плетенчук подчеркнул, что враг продолжает артиллерией и дронами атаковать Херсон.
По его словам, у украинских военных на южном направлении уже длительное время существуют проблемы с обеспечением средствами ПВО, из-за которых враг в последнее время атакует критическую и гражданскую инфраструктуру в Одессе и области.
Он также напомнил, что в акватории Черного моря носители крылатых ракет РФ не применяются, кораблей противника на дежурстве вообще не наблюдаются.
Более того, две единицы, которые являются морскими платформами для носителей крылатых ракет, захватчики вывели из акватории азово-черноморского региона.
Какая ситуация на востоке Украины
По информации военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, российская оккупационная армия РФ прорывает линию обороны ВСУ в Донецкой области и якобы уже захватила Новобахмутовку.
Репке подчеркнул, что украинские военные отчаянно пытаются стабилизировать линию фронта, однако это удается им лишь отчасти.
Аналитик подчеркнул, что надеждой для ВСУ сейчас является поступление военной помощи от партнеров, в частности, от США.
В частности, десятки бронемашин Breadley уже ждут опрокидывания из Польши в Украину.
По его словам, в то же время украинские военные продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре на территории страны-агрессорки.
Репке отметил, что в последнее время особенно пострадали от атак украинских БПЛА нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской области.
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