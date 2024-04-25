По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, в последнее время украинские военные, западные чиновники и аналитики указывают на подготовку оккупационной армии РФ к наступлению на отдельных участках фронта.

Следует ли ожидать усиления наступления армии РФ на юге Украины

Что касается усиления возможных действий врага в нашем направлении. Если брать левобережье, это не является для него приоритетным направлением. Как видите, основные события происходят в другом театре боевых действий. Сказать, что мы видим признаки создания наступательных группировок в этом направлении, я пока не готов. По крайней мере, подтвержденной информации я не получал, — подчеркнул Плетенчук. Поделиться

По его словам, российские оккупанты не прекращают попыток лишить украинских военных плацдарма на левобережье Днепра в Херсонской области.

Однако, как отметил, спикер ОСУВ “Одесса”, бойцы подразделений морской пехоты и других группировок ВСУ продолжают держать мощную оборону, несмотря на бешеное давление российских оккупантов.

Плетенчук подчеркнул, что враг продолжает артиллерией и дронами атаковать Херсон.

Не считаясь со своими потерями, они пытаются удержать свои позиции. Нельзя сказать, что там есть какая-то динамика, но там продолжает страдать гражданское население — села на правобережье и областной центр, — отметил представитель ОСУВ "Одесса". Поделиться

По его словам, у украинских военных на южном направлении уже длительное время существуют проблемы с обеспечением средствами ПВО, из-за которых враг в последнее время атакует критическую и гражданскую инфраструктуру в Одессе и области.

Мы откровенно говорим партнерам, обществу, что у нас есть проблемы с насыщением ПВО. В то же время в результате уничтожения дронов-камикадзе очень высокие... По ракетам ситуация хуже, ощущается проблема нехватки этих комплексов. Мы не будем раскрывать подробности наших планов, только могу отметить, что эта проблема обсуждается на самом высоком уровне, международном уровне, — отметил Плетенчук. Поделиться

Он также напомнил, что в акватории Черного моря носители крылатых ракет РФ не применяются, кораблей противника на дежурстве вообще не наблюдаются.

Более того, две единицы, которые являются морскими платформами для носителей крылатых ракет, захватчики вывели из акватории азово-черноморского региона.

Какая ситуация на востоке Украины

По информации военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, российская оккупационная армия РФ прорывает линию обороны ВСУ в Донецкой области и якобы уже захватила Новобахмутовку.

Репке подчеркнул, что украинские военные отчаянно пытаются стабилизировать линию фронта, однако это удается им лишь отчасти.

Аналитик подчеркнул, что надеждой для ВСУ сейчас является поступление военной помощи от партнеров, в частности, от США.

В частности, десятки бронемашин Breadley уже ждут опрокидывания из Польши в Украину.

После решения о предоставлении помощи Киеву в Конгрессе США, Украина начала использовать значительно больше ракет М30 для уничтожения российских систем залпового огня и зенитных систем на расстоянии до 80 километров по линии фронта. Скорее всего, это говорит о том, что ВСУ обещаны сотни новых ракет в ближайшие несколько дней, — предполагает аналитик. Поделиться

По его словам, в то же время украинские военные продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре на территории страны-агрессорки.

Репке отметил, что в последнее время особенно пострадали от атак украинских БПЛА нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской области.