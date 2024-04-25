За словами керівника Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Дмитра Плетенчука, останнім часом українські військові, західні посадовці та аналітики вказують на підготовку окупаційної армії РФ до наступу на окремих ділянках фронту.

Чи варто очікувати посилення наступу армії РФ на півдні України

Щодо посилення можливих дій ворога на нашому напрямку. Якщо брати лівобережжя, це не є для нього пріоритетним напрямком. Як бачите, основні події відбуваються на іншому театрі бойових дій. Сказати, що ми бачимо ознаки створення наступальних угрупувань на цьому напрямку, я поки не готовий. Принаймні підтвердженої інформації я не отримував, — наголосив Плетенчук. Поширити

За його словами, російські окупанти не припиняють спроб позбавити українських військових плацдарму на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.

Однак, як зазначив, речник ОСУВ “Одеса”, бійці підрозділів морської піхоти та інших угруповань ЗСУ продовжують тримати потужну оборону, попри шалений тиск російських окупантів.

Плетенчук підкреслив, що ворог продовжує артилерією та дронами атакувати Херсон.

Не рахуючись зі своїми втратами, вони намагаються утримати там свої позиції. Не можна сказати, що там є якась динаміка, але там продовжує страждати цивільне населення — села на правобережжі та обласний центр, — зауважив речник ОСУВ “Одеса”. Поширити

За його словами, в українських військових на південному напрямку вже тривалий час існують проблеми із забезпеченням засобами ППО, через які ворог останнім часом атакує критичну та цивільну інфраструктуру в Одесі та області.

Ми відверто кажемо партнерам, суспільству, що у нас є проблеми з насиченням ППО. Водночас результаті знищення дронів-камікадзе дуже високі... По ракетах ситуація гірша, відчувається проблема нестачі цих комплексів. Ми не будемо розкривати подробиць щодо наших планів, лише можу зазначити, що ця проблема обговорюється на найвищому рівні, міжнародному рівні, — зазначив Плетенчук. Поширити

Він також нагадав, що в акваторії Чорного моря носії крилатих ракет РФ не застосовуються, кораблів противника на чергуванні взагалі не спостерігаються.

Ба більше, дві одиниці, які є морськими платформами для носіїв крилатих ракет, загарбники вивели з акваторії азово-чорноморського регіону.

Яка ситуація на сході України

За інформацією військового аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, російська окупаційна армія РФ прориває лінію оборони ЗСУ у Донецькій області і нибито вже захопила Новобахмутівку.

Рьопке підкреслив, що українські військові відчайдушно намагаються стабілізувати лінію фронту, однак це вдається їм лише частково.

Аналітик підкреслив, що надією для ЗСУ наразі є надходження військової допомоги від партнерів, зокрема, від США.

Зокрема, десятки бронемашин Breadley вже чекають на перекидання з Польщі до України.

Після рішення про надання допомоги Києву в Конгресі США Україна почала використовувати значно більше ракет М30 для знищення російських систем залпового вогню та зенітних систем на відстані до 80 кілометрів за лінією фронту. Швидше за все, це говорить про те, що ЗСУ обіцяно сотні нових ракет у найближчі кілька днів, — припускає аналітик. Поширити

За його словами, у той же час українські військові продовжують завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі на території країни-агресорки.

Рьопке зазначив, що останнім часом особливо постраждали від атак українських БпЛА нафтопереробні заводи у Смоленській області.