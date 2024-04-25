За словами керівника Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Дмитра Плетенчука, останнім часом українські військові, західні посадовці та аналітики вказують на підготовку окупаційної армії РФ до наступу на окремих ділянках фронту.
Чи варто очікувати посилення наступу армії РФ на півдні України
За його словами, російські окупанти не припиняють спроб позбавити українських військових плацдарму на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.
Однак, як зазначив, речник ОСУВ “Одеса”, бійці підрозділів морської піхоти та інших угруповань ЗСУ продовжують тримати потужну оборону, попри шалений тиск російських окупантів.
Плетенчук підкреслив, що ворог продовжує артилерією та дронами атакувати Херсон.
За його словами, в українських військових на південному напрямку вже тривалий час існують проблеми із забезпеченням засобами ППО, через які ворог останнім часом атакує критичну та цивільну інфраструктуру в Одесі та області.
Він також нагадав, що в акваторії Чорного моря носії крилатих ракет РФ не застосовуються, кораблів противника на чергуванні взагалі не спостерігаються.
Ба більше, дві одиниці, які є морськими платформами для носіїв крилатих ракет, загарбники вивели з акваторії азово-чорноморського регіону.
Яка ситуація на сході України
За інформацією військового аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, російська окупаційна армія РФ прориває лінію оборони ЗСУ у Донецькій області і нибито вже захопила Новобахмутівку.
Рьопке підкреслив, що українські військові відчайдушно намагаються стабілізувати лінію фронту, однак це вдається їм лише частково.
Аналітик підкреслив, що надією для ЗСУ наразі є надходження військової допомоги від партнерів, зокрема, від США.
Зокрема, десятки бронемашин Breadley вже чекають на перекидання з Польщі до України.
За його словами, у той же час українські військові продовжують завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі на території країни-агресорки.
Рьопке зазначив, що останнім часом особливо постраждали від атак українських БпЛА нафтопереробні заводи у Смоленській області.
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