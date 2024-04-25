Про наступні кроки для впровадження REMIT в Україні та шлях до прийняття REMIT II говоримо з Алексом Голасом, радником з інституційних та регуляторних питань щодо енергетичних ринків USAID Проєкту енергетичної безпеки (USAID ПЕБ).

Закон про REMIT є одним із найважливіших зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і встановлює механізми, спрямовані на усунення маніпуляцій та корупції на енергетичних риках.

ЄС прийняв «Регламент про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку» (REMIT) у 2011 році, після чого Україна прийняла подібний закон (3141-IX) у 2023 році.

З прийняттям Закону № 3141-IX Україна транспонувала ключові положення Регламенту ЄС 1227/2011 в українську правову систему. Які найбільш помітні та впливові зміни можна вважати успіхом імплементації REMIT?

Найбільш помітними сигналом успішної імплементації REMIT будуть порівняно нижчі ціни, як результат більш відкритих, прозорих і повністю конкурентних ринків електроенергії та газу.

З огляду на свій антикорупційний характер Закон про REMIT стикається з потужною опозицією та спробами затримати його прийняття і спотворити його найефективніші положення. На Вашу думку, чи включає прийнятий Україною Закон всі положення законодавства ЄС, для розвитку в Україні в повній мірі конкурентних і прозорих енергетичних ринків?

Україна прийняла Закон №3141, Закон про REMIT, лише через 12 років після того, як ЄС офіційно впровадив перший варіант REMIT на своїх внутрішніх ринках.

Хоча REMIT I досяг значних успіхів, нещодавно Рада ЄС схвалила REMIT II, який передбачає ще сильніші заходи для боротьби та запобігання маніпулюванню ринком, щоб споживачі могли повною мірою скористатися перевагами торгівлі енергоресурсами.

Ми вважаємо, що вигоди для споживачів є критично важливими для прийняття Україною REMIT II.

На додачу до встановлення правил, що забороняють інсайдерську торгівлю та маніпулювання ринком REMIT надає українському енергетичному регулятору — Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — широкий спектр повноважень, механізмів та інструментів для моніторингу енергетичних ринків. Що це за повноваження та інструменти і як допомагає USAID ПЕБ ?

Закон 3141 надає енергетичному регулятору (НКРЕКП) широкий спектр повноважень, таких як право накладати штрафи на порушників ринку.

Але кінцевою метою REMIT є утримання від маніпулювання ринком, а не лише покарання, щоби забезпечити відкриту та чесну конкуренцію. USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) підтримував і продовжуватиме підтримувати розвиток потенціалу, знань та компетенції НКРЕКП шляхом цільових тренінгів, а також розробки програмного забезпечення, що допоможе НКРЕКП повноцінно та ефективно управляти енергетичними ринками.

Після прийняття Закону про REMIT Україна працює над розробкою підзаконних актів, які впроваджують Закон на практиці. Як прийняття нещодавно REMIT II Радою ЄС впливає на Україну та її чинну правову базу, пов’язану з REMIT?

НКРЕКП успішно прийняла підзаконні акти до Закону 3141, що стало наступним етапом після офіційного прийняття самого Закону.

18 березня 2024 року Рада ЄС прийняла REMIT II, і Україна готова рухатися вперед і швидко прийняти його. Цей перехід до REMIT II відбуватиметься паралельно з фактичним впровадженням чинної нормативно-правової бази НКРЕКП.

Це хвилюючий час, і USAID ПЕБ прагне і має за честь бути надійним партнером Уряду України та НКРЕКП на їхньому шляху до прийняття цих останніх змін, що наближає Україну до інтеграції з європейськими ринками.

Чи має НКРЕКП належний людський та інституційний потенціал для адекватного впровадження REMIT?

REMIT — це нова концепція в Україні, яка вимагає абсолютно нових рамок як для учасників ринку, так і для регуляторів.

Ця нова концепція стосується не лише України, а й низки інших країн Європи, які прийняли REMIT впродовж останнього десятиліття або близько того.

Оскільки REMIT включає нові положення, USAID ПЕБ надає НКРЕКП підтримку у зміцненні потенціалу та регуляторної спроможності, що дозволить їй імплементувати закон.

Сильний, незалежний регулятор має вирішальне значення для впровадження, моніторингу та забезпечення дотримання законодавства ЄС.

Чому міжнародні партнери зацікавлені в імплементації повністю сумісного з ЄС та ефективного REMIT в Україні?

Україна є ключовою частиною європейського енергетичного ринку.

Україна спроможна брати участь у ньому і як покупець, і як продавець енергоресурсів, що принесе багато переваг споживачам енергоресурсів в Україні.

Вирішальне значення для цього мають конкурентні та прозорі енергетичні ринки, які працюють за тими ж правилами, що й інші країни ЄС.

Інтеграція до ЄС чітко узгоджується з основними цілями REMIT.