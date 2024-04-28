По мнению аналитика Лондонского королевского института исследований (RUSI) Мэтью Севилла, в этом году нет никаких перспектив для проведения контрнаступления украинских военных.

Что аналитики прогнозируют по поводу дальнейших изменений в войне в Украине

Севилл отмечает, что 2025 год, скорее всего, будет очень тяжелым для Украины.

Он не исключил, что украинским военным придется уступить еще большее количество территорий, прежде чем будет полноценно стабилизирована линия фронта.

По его словам, украинским властям необходимо найти способ провести более масштабную мобилизационную кампанию среди молодежи.

Средний возраст украинской армии — 43 года, а это значит, что Украине придется мобилизовать больше молодых людей, — заключает Севилл. Поделиться

По мнению немецкого военного эксперта Карло Масалы в комментарии журналистам издания Kleine Zeitung, перспективы завершения развязанной Россией войны против Украины выглядят очень мрачно для Киева.

То, что я сказал зимой 2022 года, продолжает действовать: Путин полагается на истощение меньше на фронте, чем в европейских обществах. Кажется, что эта стратегия работает. Мы видим, что сопротивление дальнейшей помощи Украине растет медленно, но уверенно; как голоса, которые думают, что сейчас достаточно, становятся громче, подчеркивает аналитик. Поделиться

По словам Масалы, Путин убежден, что США и Европа не захотят или не смогут предоставить Украине достаточную долгосрочную поддержку.

Политические элиты следует обвинить в том, что они не четко описывают последствия, означающие победу России для демократии, свободы, безопасности и процветания в Европе. Оборонные демократии возникают только тогда, когда политики говорят прямо со своими гражданами, — подчеркнул Масала. Поделиться

В материале издания The Washington Post отмечается , что получение помощи от США позволит украинским военным остановить наступление оккупационной армии РФ, однако сами украинские военные вряд ли смогут начать собственное контрнаступление по крайней мере до 2025 года.

Ситуация с кадрами является растущей проблемой. И если это не будет исправлено, то этот пакет помощи не решит всех проблем Украины, — предупредил бывший морской пехотинец США, а ныне сотрудник Исследовательского института внешней политики Роб Ли. Поделиться

При этом один из представителей Белого дома на условиях анонимности отметил журналистам, что администрация президента Джо Байдена осознает деликатность своих разговоров с коллегами в Киеве о кадровом дефиците в стране.

Кто мы такие, чтобы говорить: "Вам просто нужно набрать больше людей для борьбы". Но в то же время это реальная проблема. Законы, принятые ими за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую, — отмечает чиновник из Белого дома. Поделиться

Украинский депутат, говоривший с WP на условиях анонимности, сказал, что, по их мнению, заявление Зеленского в феврале о том, что с 2022 года было убито 31 тыс. солдат, значительно уменьшает настоящие потери от войны.

По словам законодателя, число погибших среди военных, которое Украина долгое время отказывалась раскрывать, предположительно пришлось представить как заниженное, чтобы не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации.

По словам депутата, мобилизационным усилиям также частично препятствовали опасения по поводу неограниченных сроков мобилизации, недовольства низкой оплатой и опасения, что правительство Украины не будет должным образом заботиться о семьях убитых или раненых.

Что говорят в Украине

Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко в эфире Radio NV отметил, что украинские военные в течение ближайшего года должны находиться в обороне.

Как бы это ни звучало, но, по моему мнению, нам нужно год-полтора побыть в обороне, отмобилизоваться, научить людей, зарыться очень хорошо, чтобы нас не давили. Просто пересидеть в обороне и накопить ресурс, который потом можно будет использовать условно в 2025 году, чтобы совершить какие-то наступательные операции, — объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, наступательные операции при нынешних обстоятельствах стали бы ошибочной стратегией.