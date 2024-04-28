По мнению аналитика Лондонского королевского института исследований (RUSI) Мэтью Севилла, в этом году нет никаких перспектив для проведения контрнаступления украинских военных.
Что аналитики прогнозируют по поводу дальнейших изменений в войне в Украине
Севилл отмечает, что 2025 год, скорее всего, будет очень тяжелым для Украины.
Он не исключил, что украинским военным придется уступить еще большее количество территорий, прежде чем будет полноценно стабилизирована линия фронта.
По его словам, украинским властям необходимо найти способ провести более масштабную мобилизационную кампанию среди молодежи.
По мнению немецкого военного эксперта Карло Масалы в комментарии журналистам издания Kleine Zeitung, перспективы завершения развязанной Россией войны против Украины выглядят очень мрачно для Киева.
По словам Масалы, Путин убежден, что США и Европа не захотят или не смогут предоставить Украине достаточную долгосрочную поддержку.
В материале издания The Washington Post отмечается , что получение помощи от США позволит украинским военным остановить наступление оккупационной армии РФ, однако сами украинские военные вряд ли смогут начать собственное контрнаступление по крайней мере до 2025 года.
При этом один из представителей Белого дома на условиях анонимности отметил журналистам, что администрация президента Джо Байдена осознает деликатность своих разговоров с коллегами в Киеве о кадровом дефиците в стране.
Украинский депутат, говоривший с WP на условиях анонимности, сказал, что, по их мнению, заявление Зеленского в феврале о том, что с 2022 года было убито 31 тыс. солдат, значительно уменьшает настоящие потери от войны.
По словам законодателя, число погибших среди военных, которое Украина долгое время отказывалась раскрывать, предположительно пришлось представить как заниженное, чтобы не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации.
По словам депутата, мобилизационным усилиям также частично препятствовали опасения по поводу неограниченных сроков мобилизации, недовольства низкой оплатой и опасения, что правительство Украины не будет должным образом заботиться о семьях убитых или раненых.
Что говорят в Украине
Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко в эфире Radio NV отметил, что украинские военные в течение ближайшего года должны находиться в обороне.
По его словам, наступательные операции при нынешних обстоятельствах стали бы ошибочной стратегией.
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