Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи США на 61 млрд дол. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Украина готовит контрнаступление на 2025 год

Выступая на фестивале FT Weekend в Вашингтоне 4 мая, Салливан сказал, что ожидает «продвижение России в ближайший период» на поле боя, несмотря на новый пакет помощи США, потому что «вы не можете мгновенно переключить переключатель».

Однако, по его словам, благодаря новой помощи у Украины будет возможность «удержать линию» и «обеспечить противостояние российскому нападению» в течение 2024 года.

Говоря о сценарии войны в следующем году, Салливан сказал, что Украина намерена «продвигаться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую россияне отобрали у них».

Financial Times отмечает, что эти комментарии наиболее четкая формулировка видения Белым домом развития войны, если президент Джо Байден победит на выборах в ноябре.

Украина имеет план контрнаступления

В апреле в разговоре с немецким Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план еще одного контрнаступления, но он зависит от большего количества оружия, в том числе из США.

Да, в России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружения. Поэтому мы получим некоторые технологии. И если мы продолжаем наращивать производство, если мы получаем лицензии от наших партнеров, дело не в количестве людей. Дело в качестве оружия. Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский дал понять, что не будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и не будет отдавать ни одну территорию.