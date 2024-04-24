Смогут ли ВСУ начать контрнаступление благодаря помощи США — прогноз Politico
Категория
Украина
Дата публикации

Смогут ли ВСУ начать контрнаступление благодаря помощи США — прогноз Politico

ВСУ
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Источник:  Politico

Как отмечает издание Politico, сейчас крайне трудно понять, как будет развиваться ситуация на фронте, поскольку неизвестно, когда Украина получит все необходимое оружие от США.

Что в первую очередь Штаты передадут ВСУ

По словам аналитика Королевского института вооруженных сил в Лондоне Мэтью Савилла, по всей вероятности, на первом месте будет артиллерия (боеприпасы и стволы), а также системы противовоздушной обороны.

Кроме того, крайне важным фактором остаются ракеты для пополнения запасов, истощенных недавними российскими авиаударами, особенно по энергетической инфраструктуре Украины.

Несмотря на это, как отмечает эксперт, даже оперативная поставка артиллерийских снарядов со стороны США не поможет создать мгновенный паритет на поле боя, однако сократит разрыв между украинской и российскими армиями.

Кроме того, помощь от США обеспечит "повышение боевого духа" для воинов ВСУ, а также "необходимые предварительные условия для возобновления украинских боевых сил и, что особенно важно, для шанса добиться прогресса в следующем году".

Новое контрнаступление ВСУ пока крайне маловероятно

По убеждению американских журналистов, пополнений запасов украинской армии будет недостаточным, чтобы сделать нечто большее, чем помочь ВСУ укрепить свою обороноспособность в преддверии нового наступления армии РФ.

И уж точно Украине не хватит сил, чтобы самой перейти в наступление, — считает редакция Politico.

На этом фоне важно также понимать, как будет распределяться помощь США для Украины:

  • 28 миллиардов долларов из утвержденного пакета предназначены для прямых военных поставок со стороны США,

  • 13,9 миллиарда долларов — для помощи Украине в закупке оборудования на рынке,

  • 13,7 миллиарда долларов — для закупки американских систем у частного сектора.

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