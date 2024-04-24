Как прогнозирует американский Институт изучения войны, страна-агрессорка РФ сделает все возможное, чтобы усложнить поставки американской помощи ВСУ.

Шойгу не скрывает планы РФ касательно Украины

Иностранные аналитики обращают внимание на новое заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Последний утверждает, что Москва будет усиливать свою ударную кампанию, чтобы нарушить материально-техническое обеспечение бойцов ВСУ.

На этом фоне команда ISW предупреждает, что армия РФ будет усиливать удары дронами и ракетами в ближайшие недели, чтобы максимально нанести ущерб украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе до того, как придет помощь из США.

Сосредоточенность Шойгу на российских наступательных операциях вблизи Часового Яра, к западу от Авдеевки, а также западнее и юго-западнее города Донецк дополнительно указывает на то, что российские войска, вероятно, усилят наступление в этих районах, — сказано в заявлении. Поделиться

Россия планирует активно уничтожать украинскую инфраструктуру

Аналитики также обращают внимание на то, что армия РФ нанесла мощные удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и может повторить и расширить эти удары уже в скором времени, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.

Команда российского диктатора Владимира Путина рассчитывает на то, что скоординированные усилия по перекрытию ограничат способность бойцов ВСУ в достаточной степени распределять живую силу и материально-технические средства на критически важных участках фронта.

Кремль будет делать все возможное, чтобы не допустить улучшения возможностей, которые предоставит украинским войскам прибытие американской помощи.