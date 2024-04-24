Як прогнозує американський Інститут вивчення війни, країна-агресорка РФ зробить все можливе, щоб ускладнити постачання американської допомоги до ЗСУ.

Шойгу не приховує плани РФ щодо України

Іноземні аналітики звертають увагу на нову заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Останній стверджує, що Москва буде посилювати свою ударну кампанію, щоб порушити матеріально-технічне забезпечення бійців ЗСУ.

На цьому тлі команда ISW попереджає, що армія РФ буде посилювати удари дронами та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як прийде допомога з США.

Зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк додатково вказує на те, що російські війська, ймовірно, посилять наступ у цих районах, — йдеться в заяві. Поширити

Росія планує активно нищити українську інфраструктуру

Аналітики також звертають увагу на те, що армія РФ завдала потужних ударів по об'єктах української транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і може повторити та розширити ці удари уже незабаром, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку.

Команда російського диктатора Володимира Путіна розраховує на те, що скоординовані зусилля з перекриття обмежать здатність бійців ЗСУ достатньою мірою розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту.

Кремль буде робити все можливе, щоб не допустити покращення можливостей, які надасть українським військам прибуття американської безпекової допомоги.