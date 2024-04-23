За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, отримання військової та іншої допомоги від США дозволить українським військовим стабілізувати лінію фронту, однак на це також знадобиться певний час.

Як ЗСУ плануватимуть війну після отримання допомоги від США

Коваленко зазначив, що за рахунок військової допомоги від США українські військові отримають змогу стабілізувати лінію фронту, накопичити сили і засоби для проведення у подальшому нового масштабного контрнаступу.

Завдання полягає в пропорційному розподілі сил із посиленою увагою на найгарячіші точки. Далі можна чекати накопичення резервів, штатної комплектації підрозділів для майбутнього контрнаступу ЗСУ, — пояснює аналітик. Поширити

За його словами, у період відсутності військової допомоги від США українським військовим ледве вистачало допомоги від європейських партнерів для утримання поточної лінії фронту.

Коваленко впевнений, що говорити про новий контрнаступ можна буде виключно з відновленням американської підтримки.

Як у Конгресі США проходить процедура схвалення допомоги Україні

Глава Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати проект фінансування допомоги Україні.

Макконнелл заявив, що голосування за додаткову допомогу в Сенаті є "випробуванням американської рішучості, нашої готовності та нашої готовності до лідерства", тоді як ціна поразки "абсолютно очевидна".

Не допомогти Україні протистояти російській агресії зараз означає спровокувати ескалацію проти наших найближчих союзників і торговельних партнерів. Це означає більший ризик того, що американські війська будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш дороговартісне розгортання наших збройних сил і більш жорсткі військові вимоги для захисту від агресії, — пояснив лідер республіканської меншості у Сенаті. Поширити

Лідер республіканців у Сенаті також скористався виступом, аби розвінчати аргументи опонентів допомоги Україні.

Макконнелл підкреслив, що передбачене пакетом фінансування не лише не "відволікає увагу від Китаю", а навпаки — дозволяє модернізувати американську оборонно-промислову базу для довгострокової конкуренції з КНР.

По-друге, додаткові інвестиції розширили наші можливості з виробництва критично важливих боєприпасів, — підкреслив сенатор-республіканець. Поширити

Він також підкреслив, що фінансування США підштовхує європейських союзників до зміцнення власної оборони.

По всій Європі прискорення витрат на оборону випереджає наші власні. І зараз союзники та партнери від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону уклали контракти на постачання найсучасніших американських озброєнь і сил і засобів на суму понад 100 млрд доларів, — зазначив Макконнелл. Поширити

Підсумовуючи, він зауважив, що "нерішучість і короткозорість", які відтягують момент ухвалення додаткового фінансування, "ґрунтуються на чистій вигадці".