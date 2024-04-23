По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, получение военной и другой помощи от США позволит украинским военным стабилизировать линию фронта, однако на это также уйдет некоторое время.

Как ВСУ будут планировать войну после получения помощи от США

Коваленко отметил, что за счет военной помощи от США украинские военные получат возможность стабилизировать линию фронта, накопить силы и средства для проведения в дальнейшем нового масштабного контрнаступления.

Задача состоит в пропорциональном разделении сил с усиленным вниманием на самые горячие точки. Дальше можно ожидать накопления резервов, штатной комплектации подразделений для предстоящего контрнаступления ВСУ, — объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, в период отсутствия военной помощи от США украинским военным едва хватало помощи от европейских партнеров для удержания текущей линии фронта.

Коваленко уверен, что говорить о новом контрнаступлении можно будет исключительно с возобновлением американской поддержки.

Как в Конгрессе США проходит процедура одобрения помощи Украине

Глава Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл призвал однопартийцев поддержать проект финансирования помощи Украине.

Макконнелл заявил, что голосование за дополнительную помощь в Сенате является "испытанием американской решимости, нашей готовности и нашей готовности к лидерству", в то время как цена поражения "совершенно очевидна".

Не помочь Украине противостоять российской агрессии в настоящий момент означает спровоцировать эскалацию против наших ближайших союзников и торговых партнеров. Это означает больший риск того, что американские войска будут вовлечены в конфликт. Это означает более дорогое развертывание наших вооруженных сил и более жесткие военные требования для защиты от агрессии, — объяснил лидер республиканского меньшинства в Сенате. Поделиться

Лидер республиканцев в Сенате также воспользовался выступлением, чтобы развенчать аргументы оппонентов помощи Украине.

Макконнелл подчеркнул, что предусмотренное пакетом финансирование не только не "отвлекает внимание от Китая", а наоборот позволяет модернизировать американскую оборонно-промышленную базу для долгосрочной конкуренции с КНР.

Во-вторых, дополнительные инвестиции расширили наши возможности по производству критически важных боеприпасов, подчеркнул сенатор-республиканец. Поделиться

Он также подчеркнул, что финансирование США подталкивает европейских союзников к укреплению собственной обороны.

По всей Европе ускорение расходов на оборону опережает наши собственные. И сейчас союзники и партнеры от Европы до Индо-Тихоокеанского региона заключили контракты на поставку самых современных американских вооружений и сил и средств на сумму более 100 млрд долларов, — отметил Макконнелл. Поделиться

Подытоживая, он отметил, что "нерешительность и близорукость", оттягивающие момент принятия дополнительного финансирования, "основываются на чистой выдумке".