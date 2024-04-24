Чи зможуть ЗСУ розпочати контрнаступ завдяки допомозі США — прогноз Politico

Як зазначає видання Politico, поки вкрай важко зрозуміти, як буде розвиватися ситуація на фронті, оскільки досі невідомо, коли Україна отримає всю необхідну зброю від США.

Що насамперед Штати передадуть ЗСУ

За словами аналітика Королівського інституту збройних сил у Лондоні Метью Савілла, цілком ймовірно, на першому місці буде артилерія (боєприпаси і стволи), а також системи протиповітряної оборони.

Окрім того, вкрай важливими залишаються ракети для поповнення запасів, виснажених нещодавніми російськими авіаударами, особливо по енергетичній інфраструктурі України.

Попри це, як зазначає експерт, навіть оперативне постачання артилерійських снарядів з боку США не допоможе створити миттєвий паритет на полі бою, однак все-таки скоротить розрив між українською та російськими арміями.

Окрім того, допомога від США забезпечить "підвищення бойового духу" для воїнів ЗСУ та забезпечить "необхідні попередні умови для відновлення українських бойових сил і, що особливо важливо, для шансу домогтися прогресу наступного року".

Новий контрнаступ ЗСУ наразі вкрай малоймовірний

На переконання американських журналістів, поповнень запасів української армії виявиться замало, щоб зробити щось більше, ніж допомогти ЗСУ зміцнити свою обороноздатність напередодні нового наступу армії РФ.

І вже точно Україні не вистачить сил, щоб самій перейти в наступ, — вважає редакція Politico. Поширити

На цьому тлі важливо також розуміти, як буде розподілятися допомога США для України: