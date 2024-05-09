Допомога Україні. Держдеп США обіцяє нові пакети з озброєнням

Нова військова допомога для України від США може поступити протягом кількох тижнів.
Україна незабаром може отримати нову допомогу від США
Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням.
Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Чиновник повідомив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні. Але водночас США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані та продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах.
Також речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.
США готують новий пакет допомоги Україні
Адміністрація США працює над підготовкою нового пакету оборонної підтримки України, плануючи повернутися до темпів виділення допомоги, які були минулого року.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні.
Міллер підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість.
Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.
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