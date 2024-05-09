HIMARS для Украины. Германия приобретет у США три пусковые установки

Воздушные силы ВСУ получат три HIMARS от ФРГ

Германия купит три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS в Соединенных Штатах Америки и подарит их Украине

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон, передает t-online.

Boris Pistorius kündigt in Washington gerade an, dass die Bundesrepublik 3 HIMARS System von den USA kauft und in die #Ukraine liefern wird. @tonline pic.twitter.com/SbHQe9dYRk — Bastian Brauns (@BastianBrauns) May 9, 2024

Он заявил, что пусковые установки HIMARS поступят из состава американской армии, а деньги за них оплатит Германия.

В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковых установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

В то же время глава минобороны Германии отметил важность поддержки Украины Североатлантическим альянсом, ведь успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.

Первые HIMARS Украина получила от США летом 2022 года.

Что известно о планах создания логистического центра боеприпасов для РСЗО HIMARS

Указывается, что Литва и Польша готовы участвовать в совместных закупках боеприпасов для украинских РСЗО HIMARS.

Мы говорили и о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша планируют приобрести эти системы. Они уже приобрели их, но намерены купить еще больше в будущем. Особенно учитывая, что у Польши есть планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. Мое предложение заключалось именно в этом направлении — создании регионального логистического центра, — подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что Польша демонстрирует хороший пример в вопросе реагирования на геополитические угрозы России.

Президент Литвы похвалил Польшу за уровень расходов на оборону, которые польское правительство закладывает в ВВП страны.