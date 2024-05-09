HIMARS для Украины. Германия приобретет у США три пусковые установки
Категория
Мир
Дата публикации

HIMARS для Украины. Германия приобретет у США три пусковые установки

HIMARS
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Источник:  t-online

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Украине три новых системы HIMARS.

Воздушные силы ВСУ получат три HIMARS от ФРГ

Германия купит три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS в Соединенных Штатах Америки и подарит их Украине

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вашингтон, передает t-online.

Он заявил, что пусковые установки HIMARS поступят из состава американской армии, а деньги за них оплатит Германия.

В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковых установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ

В то же время глава минобороны Германии отметил важность поддержки Украины Североатлантическим альянсом, ведь успех Путина развяжет руки автократам по всему миру.

Первые HIMARS Украина получила от США летом 2022 года.

Что известно о планах создания логистического центра боеприпасов для РСЗО HIMARS

Указывается, что Литва и Польша готовы участвовать в совместных закупках боеприпасов для украинских РСЗО HIMARS.

Мы говорили и о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша планируют приобрести эти системы. Они уже приобрели их, но намерены купить еще больше в будущем. Особенно учитывая, что у Польши есть планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. Мое предложение заключалось именно в этом направлении — создании регионального логистического центра, — подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что Польша демонстрирует хороший пример в вопросе реагирования на геополитические угрозы России.

Президент Литвы похвалил Польшу за уровень расходов на оборону, которые польское правительство закладывает в ВВП страны.

Ваш пример финансирования обороны с 4% валового внутреннего продукта, безусловно, вдохновляет всех нас.

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