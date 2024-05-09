HIMARS для України. Німеччина придбає у США три пускові установки

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв Україні три нових системи HIMARS.
Повітряні сили ЗСУ отримають три HIMARS від Німеччини
Німеччина купить три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS у Сполучених Штатів Америки та подарує їх Україні
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона, передає t-online.
Він заявив, що пускові установки HIMARS надійдуть зі складу американської армії, а кошти за них сплатить Німеччина.
Водночас глава міноборони Німеччини наголосив на важливості підтримки України Північноатлантичним альянсом, адже успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.
Перші HIMARS Україна отримала від США влітку 2022 року.
Що відомо про плани зі створення логістичного центру боєприпасів для РСЗВ HIMARS
Зазначається, що Литва і Польща готові брати участь у спільних закупівлях боєприпасів для українських РСЗВ HIMARS.
Ми говорили і про системи HIMARS, оскільки і Литва, і Польща планують придбати ці системи. Вони вже придбали їх, але мають намір придбати ще більше в майбутньому. Особливо з огляду на те, що Польща має плани з виробництва боєприпасів, ми хотіли б співпрацювати. Моя пропозиція полягала саме в цьому напрямку — створення регіонального логістичного центру, — підкреслив президент Литви Гітанас Науседа.
Він зазначив, що Польща демонструє гарний приклад у питанні реагування на геополітичні загрози з боку Росії.
Президент Литви похвалив Польщу за рівень витрат на оборону, які польський уряд закладає у ВВП країни.
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