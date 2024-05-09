HIMARS для України. Німеччина придбає у США три пускові установки

Повітряні сили ЗСУ отримають три HIMARS від Німеччини

Німеччина купить три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS у Сполучених Штатів Америки та подарує їх Україні

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона, передає t-online.

Boris Pistorius kündigt in Washington gerade an, dass die Bundesrepublik 3 HIMARS System von den USA kauft und in die #Ukraine liefern wird. @tonline pic.twitter.com/SbHQe9dYRk — Bastian Brauns (@BastianBrauns) May 9, 2024

Він заявив, що пускові установки HIMARS надійдуть зі складу американської армії, а кошти за них сплатить Німеччина.

У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами. Борис Пісторіус Міністр оборони ФРН

Водночас глава міноборони Німеччини наголосив на важливості підтримки України Північноатлантичним альянсом, адже успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.

Перші HIMARS Україна отримала від США влітку 2022 року.

Що відомо про плани зі створення логістичного центру боєприпасів для РСЗВ HIMARS

Зазначається, що Литва і Польща готові брати участь у спільних закупівлях боєприпасів для українських РСЗВ HIMARS.

Ми говорили і про системи HIMARS, оскільки і Литва, і Польща планують придбати ці системи. Вони вже придбали їх, але мають намір придбати ще більше в майбутньому. Особливо з огляду на те, що Польща має плани з виробництва боєприпасів, ми хотіли б співпрацювати. Моя пропозиція полягала саме в цьому напрямку — створення регіонального логістичного центру, — підкреслив президент Литви Гітанас Науседа.

Він зазначив, що Польща демонструє гарний приклад у питанні реагування на геополітичні загрози з боку Росії.

Президент Литви похвалив Польщу за рівень витрат на оборону, які польський уряд закладає у ВВП країни.