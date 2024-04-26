Литва та Польща готові створити логістичний центр HIMARS для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Литва та Польща готові створити логістичний центр HIMARS для України

РСЗВ HIMARS
Джерело:  online.ua

Литва та Польща висловили готовність створити центр логістики боєприпасів для РСЗВ HIMARS, які використовують українські військові. 

Що відомо про плани зі створення логістичного центру боєприпасів для РСЗВ HIMARS

Зазначається, що обидві країни готові брати участь у спільних закупівлях боєприпасів для українських РСЗВ HIMARS.

Ми говорили і про системи HIMARS, оскільки і Литва, і Польща планують придбати ці системи. Вони вже придбали їх, але мають намір придбати ще більше в майбутньому. Особливо з огляду на те, що Польща має плани з виробництва боєприпасів, ми хотіли б співпрацювати. Моя пропозиція полягала саме в цьому напрямку — створення регіонального логістичного центру, — підкреслив президент Литви Гітанас Науседа.

Він зазначив, що Польща демонструє гарний приклад у питанні реагування на геополітичні загрози з боку Росії.

Президент Литви похвалив Польщу за рівень витрат на оборону, які польський уряд закладає у ВВП країни.

Ваш приклад фінансування оборони з 4% валового внутрішнього продукту, безумовно, надихає всіх нас, — зазначив Науседа.

Науседа підкреслив, що зараз в Литві також тривають дискусії про збільшення державного фінансування оборони.

Також Польща та Литва обговорюють майбутні спільні закупівлі ракет, адже це могло б бути показовим прикладом, як країни шляхом співпраці змогли вивести оборонне виробництво на нові рубежі.

Коли до України надійде військова допомога від США

Президент США Джо Байден зазначив, що Вашингтон вже цього тижня почне відправку озброєнь Україні у рамках нового пакета військової допомоги.

Рано в середу на мій стіл надійшов пакет законів про національну безпеку. До полудня я підписав його як закон. І цього тижня ми відправляємо зброю і обладнання в Україну, яка захищається від російських бомбардувань, — підкреслив Байден.

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