Литва та Польща висловили готовність створити центр логістики боєприпасів для РСЗВ HIMARS, які використовують українські військові.
Що відомо про плани зі створення логістичного центру боєприпасів для РСЗВ HIMARS
Зазначається, що обидві країни готові брати участь у спільних закупівлях боєприпасів для українських РСЗВ HIMARS.
Він зазначив, що Польща демонструє гарний приклад у питанні реагування на геополітичні загрози з боку Росії.
Президент Литви похвалив Польщу за рівень витрат на оборону, які польський уряд закладає у ВВП країни.
Науседа підкреслив, що зараз в Литві також тривають дискусії про збільшення державного фінансування оборони.
Також Польща та Литва обговорюють майбутні спільні закупівлі ракет, адже це могло б бути показовим прикладом, як країни шляхом співпраці змогли вивести оборонне виробництво на нові рубежі.
Коли до України надійде військова допомога від США
Президент США Джо Байден зазначив, що Вашингтон вже цього тижня почне відправку озброєнь Україні у рамках нового пакета військової допомоги.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-