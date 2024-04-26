Литва и Польша выразили готовность создать центр логистики боеприпасов для РСЗО HIMARS, которые используют украинские военные.
Что известно о планах создания логистического центра боеприпасов для РСЗО HIMARS
Указывается, что обе страны готовы участвовать в совместных закупках боеприпасов для украинских РСЗО HIMARS.
Он отметил, что Польша показывает хороший пример в вопросе реагирования на геополитические угрозы России.
Президент Литвы похвалил Польшу за уровень расходов на оборону, которые польское правительство закладывает в ВВП страны.
Науседа подчеркнул, что сейчас в Литве также продолжаются дискуссии об увеличении государственного финансирования обороны.
Также Польша и Литва обсуждают предстоящие совместные закупки ракет, ведь это могло бы являться показательным примером, как страны путем сотрудничества смогли вывести оборонное производство на новые рубежи.
Когда в Украину поступит военная помощь от США
Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон на этой неделе начнет отправку вооружений Украине в рамках нового пакета военной помощи.
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