Литва и Польша готовы создать логистический центр HIMARS для Украины
Категория
Политика
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Литва и Польша готовы создать логистический центр HIMARS для Украины

РСЗО HIMARS
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Источник:  online.ua

Литва и Польша выразили готовность создать центр логистики боеприпасов для РСЗО HIMARS, которые используют украинские военные.

Что известно о планах создания логистического центра боеприпасов для РСЗО HIMARS

Указывается, что обе страны готовы участвовать в совместных закупках боеприпасов для украинских РСЗО HIMARS.

Мы говорили и о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша планируют приобрести эти системы. Они уже приобрели их, но намерены купить еще больше в будущем. Особенно учитывая, что у Польши есть планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. Мое предложение заключалось именно в этом направлении — создании регионального логистического центра, — подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что Польша показывает хороший пример в вопросе реагирования на геополитические угрозы России.

Президент Литвы похвалил Польшу за уровень расходов на оборону, которые польское правительство закладывает в ВВП страны.

Ваш пример финансирования обороны с 4% валового внутреннего продукта, безусловно, вдохновляет всех нас, отметил Науседа.

Науседа подчеркнул, что сейчас в Литве также продолжаются дискуссии об увеличении государственного финансирования обороны.

Также Польша и Литва обсуждают предстоящие совместные закупки ракет, ведь это могло бы являться показательным примером, как страны путем сотрудничества смогли вывести оборонное производство на новые рубежи.

Когда в Украину поступит военная помощь от США

Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон на этой неделе начнет отправку вооружений Украине в рамках нового пакета военной помощи.

Рано в среду на мой стол поступил пакет законов о национальной безопасности. До полудня я подписал его как закон. И на этой неделе мы отправляем оружие и оборудование в Украину, которое защищается от российских бомбардировок, подчеркнул Байден.

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