Названо найбільш очікувану Україною зброю від США
Категорія
Україна
Дата публікації

Названо найбільш очікувану Україною зброю від США

БпЛА MQ-9 Reaper
Джерело:  Politico

За інформацією журналістів видання PoliticoPro із посиланням на власні джерела, Україна найбільше прагне отримати від США БпЛА MQ-9 Reaper. 

Чому Україна найбільше хоче отримати від США БпЛА MQ-9 Reaper

Україна дедалі більше зацікавлена в отриманні від США безпілотника-шпигуна MQ-9 Reaper, який останніми місяцями посів перше місце в списку її бажань, оскільки вона планує операції на літо і шукає нові способи допомогти виявити російські цілі глибоко за лінією фронту, — йдеться у матеріалі видання.

Автори публікації підкреслюють, що ці дрони були пріоритетними для України ще від початку розв’язаної Росією злочинної війни.

Однак наразі, як підкреслюють співрозмовники видання, Україна прагне отримати ці БпЛА переважно для проведення розвідки, а не у якості ударних дронів.

MQ-9 Reaper — модульний розвідувально-ударний БПЛА, який розробили для ВПС і ВМС США, а також для ВПС Великої Британії. Його перший політ відбувся в лютому 2001 року. Безпілотник оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год.

Чому США не дозволяють Україні бити власною зброєю по території РФ

Як зазначає видання “Радіо Свобода” із посиланням на заяву посла США в Україні Бріджит Брінк, Вашингтон прагне допомогти Україні захистити себе, однак не підтримує використання американської зброї для ударів по території Росії.

Але перша частина допомоги Україні в захисті — це постачання нашої зброї та зброї партнерів, щоб підтримати зусилля ваших відважних героїв на фронті у поверненні ваших територій. Наша позиція від початку полягала в тому, що ми не уможливлюємо і не заохочуємо використання нашої зброї в Росії, за межами української території, — підкреслила Брінк.

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