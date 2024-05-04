По информации журналистов издания PoliticoPro со ссылкой на собственные источники, Украина больше всего стремится получить от США БПЛА MQ-9 Reaper.
Почему Украина больше хочет получить от США БпЛА MQ-9 Reaper
Авторы публикации подчеркивают, что эти дроны были приоритетными для Украины еще с начала развязанной Россией преступной войны.
Однако пока, как подчеркивают собеседники издания, Украина стремится получить эти БПЛА преимущественно для проведения разведки, а не в качестве ударных дронов.
MQ-9 Reaper — модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный для ВВС и ВМС США, а также для ВВС Великобритании. Его первый полет состоялся в феврале 2001г. Беспилотник оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч.
Почему США не позволяют Украине бить собственным оружием по территории РФ
Как отмечает издание Радио Свобода со ссылкой на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон стремится помочь Украине защитить себя, однако не поддерживает использование американского оружия для ударов по территории России.
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