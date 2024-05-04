По информации журналистов издания PoliticoPro со ссылкой на собственные источники, Украина больше всего стремится получить от США БПЛА MQ-9 Reaper.

Почему Украина больше хочет получить от США БпЛА MQ-9 Reaper

Украина все больше заинтересована в получении от США беспилотника-шпиона MQ-9 Reaper, занявшего в последние месяцы первое место в списке ее желаний, поскольку она планирует операции на лето и ищет новые способы помочь выявить российские цели глубоко по линии фронта, — говорится в материале издание. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что эти дроны были приоритетными для Украины еще с начала развязанной Россией преступной войны.

Однако пока, как подчеркивают собеседники издания, Украина стремится получить эти БПЛА преимущественно для проведения разведки, а не в качестве ударных дронов.

MQ-9 Reaper — модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный для ВВС и ВМС США, а также для ВВС Великобритании. Его первый полет состоялся в феврале 2001г. Беспилотник оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч.

Почему США не позволяют Украине бить собственным оружием по территории РФ

Как отмечает издание Радио Свобода со ссылкой на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон стремится помочь Украине защитить себя, однако не поддерживает использование американского оружия для ударов по территории России.