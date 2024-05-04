Официальный Вашингтон проводит переговоры с членами "Группы семи" о том, чтобы предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов.

Украина может получить от союзников еще один масштабный пакет помощи

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, существенная часть денег будет выделена на средства сверхприбылей от замороженных российских активов, большинство которых находятся в Европе.

Анонимные источники журналистов говорят, что эту идею уже активно обсуждают между собой члены G-7.

Команда американского лидера Джо Байдена настаивает на достижении соглашения в ходе встречи лидеров G-7 в Италии в июне.

Однако инсайдеры отмечают, что обсуждение этой темы было непростым, и подписание соглашения может занять месяцы.

G7 хочет отказаться от полной конфискации активов РФ

Согласно данным издания Financial Times, в “Большой семерке” недавно решили, что вопрос полной конфискации российских активов уже не стоит на повестке дня.

По состоянию на сегодняшний день члены блока активно ищут альтернативу этой идее.

Члены G7, выступающие против идеи тотальной конфискации замороженных активов РФ, начали активно бить тревогу из-за угрозы создания опасного прецедента в международном праве, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам журналистов, администрация Белого дома поддержала призывы к конфискации, как и Канада и некоторые члены правительства Великобритании.

Несмотря на это, Токио, Париж, Берлин и Рим, а также сам официальный Брюссель, остаются очень осторожными. Их сомнения завели ситуацию в тупик.

Также с идеей конфискации не согласны главы центральных банков G7.