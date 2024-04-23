ВАКС конфисковал активы предателя Балицкого и его семьи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) согласовал взыскание в доход государства активов бывшего народного депутата, предателя и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого, а также его родственников.

Имущество гауляйтера Запорожской области Балицкого конфисковано

Соответствующее решение ВАКС принял 23 апреля по делу 991/2741/24, частично удовлетворив исковое заявление Минюста о применении конфискации активов к Евгению Балицкому, а также к его отцу Виталию Балицкому и сыну Александру Балицкому.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства юстиции Украины.

Решением суда в доход государства взыскано:

недвижимое имущество (квартиры, жилой дом, земельные участки в городе Мелитополь);

движимое имущество (4 легковых автомобиля);

самодельное туристическое судно;

корпоративные права на 9 предприятий, а именно: ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ АВТОГИДРОАГРЕГАТ", ЧП "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "БРИЗ", ООО "БАСТИОН М-70", ООО "ЛИГИОН", ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "МТВ-ПЛЮС", ООО" ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ скольжения", ЧАО "ДЕТСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "САЛЮТ", ООО "АВИАЦИОННАЯ ГРУППА";

денежные средства, размещенные на банковских счетах;

4 воздушных судна типа/модели: Cessna172RG;

1 судно типа/модели: Model 76, Duchess.

Что известно о Балицком и его родственниках

Экс-нардеп после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты назначили так называемым "губернатором Запорожской области". В качестве гауляйтера Балицкий активно сотрудничает с Россией, в частности занимался организацией фейкового псевдореферендума о "присоединении" Запорожской области к РФ, а по состоянию на сегодняшний день он курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконную продажу их недвижимого имущества, а также распространяет в СМИ пророссийск .

Отец предателя предоставляет мощности принадлежащих ему и захваченных им компаний русским оккупантам с целью производства и ремонта их вооружения.

А его сын Александр вступил в пророссийскую военизированную группировку и активно участвует на стороне РФ против Сил обороны Украины, рассказали в Минюсте.

В ведомстве отметили, что апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня оглашения решения суда. Поделиться

Балицкий заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

В июне 2023 года суд приговорил "председателя Запорожской области" Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы.

На основе доказательной базы суд назначил наказание гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества. Поделиться

Как пишет СБУ, бывший народный депутат от запретной партии "Оппозиционный блок" в начале полномасштабного вторжения России одним из первых публично поддержал врага. После этого россияне назначили его гауляйтером на захваченной территории южного региона.

Чтобы заставить работников местного самоуправления признать полномочия коллаборанта, рашисты угрожали людям репрессиями и физической расправой. Несогласных заточили в российские застенки, где пострадавших подвергали жестоким пыткам.

После назначения на "должность" Балицкий приступил к выполнению российских указаний по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Также коллаборант занимался организацией местного псевдореферендума по "присоединению" Запорожской области к Российской Федерации. Во время его руководства "избиркомы" фальсифицировали результаты "голосования" в пользу страны-оккупанта.

После фейкового плебисцита Балицкий обратился к президенту РФ с просьбой "признать" регион как новый субъект Российской Федерации. Затем, 30 сентября 2022 года, на "торжественном" мероприятии в Кремле он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России. Поделиться

Гауляйтер был признан виновным по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 — участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 110 — умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время гауляйтер находится на временно оккупированной территории. Продолжаются меры по его привлечению к ответственности.