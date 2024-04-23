ВАКС конфіскував активи зрадника Балицького та його родини

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) погодив стягнення в дохід держави активів колишнього народного депутата, зрадника і гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького, а також його родичів.

Майно гауляйтера Запорізької області Балицького конфісковано

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 23 квітня у справі 991/2741/24, частково задовольнивши позовну заяву Мін'юсту про застосування конфіскації активів до Євгена Балицького, а також до його батька Віталія Балицького та сина Олександра Балицького.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства юстиції України.

Рішенням суду в дохід держави стягнуто:

нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь);

рухоме майно (4 легкових авто);

саморобне туристичне судно;

корпоративні права на 9 підприємств, а саме: ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ", ПП "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "БРІЗ", ТОВ "БАСТІОН М-70", ТОВ "ЛІГІОН", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "МТВ-ПЛЮС", ТОВ "АКВАБІОМ", ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ", ПрАТ "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "САЛЮТ", ТОВ "АВІАЦІЙНА ГРУПА";

грошові кошти, розміщені на банківських рахунках;

4 повітряних судна типу/моделі: Cessna172RG;

1 повітряне судно типу/моделі: Model 76, Duchess.

Що відомо про Балицького та його родичів

Екснардепа після повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти призначили так званим "губернатором Запорізької області". В якості гауляйтера Балицький активно співпрацює з Росією, зокрема займався організацією фейкового псевдореферендуму про "приєднання" Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні він курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконний продаж їх нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.

Батько зрадника надає потужності належних йому та захоплених ним підприємств російським окупантам з метою виготовлення та ремонту їх озброєння.

А його син Олександр вступив у проросійське воєнізоване угруповання і бере активну участь на боці РФ проти Сил оборони України, розповіли в Мін'юсті.

У відомстві зазначили, що апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня проголошення рішення суду. Поширити

Балицького заочно засуджено до 15 років в’язниці

У червні 2023 року суд засудив "голову Запорізької області" Євгена Балицького до 15 років позбавлення волі.

На основі доказової бази суд призначив покарання гауляйтеру Запоріжжя Євгену Балицькому у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Поширити

Як пише СБУ, колишній народний депутат від забороненої партії "Опозиційний блок" на початку повномасштабного вторгнення Росії одним з перших публічно підтримав ворога. Після цього росіяни призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону.

Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати "повноваження" колаборанта, рашисти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув’язнювали до російських катівень, де потерпілих піддавали жорстоким тортурам.

Після призначення на "посаду" Балицький розпочав виконання російських вказівок щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Також колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до Російської Федерації. Під час його керівництва "виборчкоми" фальсифікували результати "голосування" на користь країни-окупанта.

Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням "визнати" регіон як новий суб’єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на "урочистому" заході у Кремлі він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу Росії. Поширити

Гауляйтера було визнано винним за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 — участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 110 — умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі гауляйтер перебуває на тимчасово окупованій території. Тривають заходи для його притягнення до відповідальності.