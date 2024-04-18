ВАКС конфіскував активи зрадника Богуслаєва та його поплічника Кононенка
Категорія
Україна
Дата публікації

ВАКС конфіскував активи зрадника Богуслаєва та його поплічника Кононенка

ВАКС
Богуслаєв

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення у дохід держави активів експрезидента "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

У колишнього президента “Мотор Січі” Богуслаєва конфіскували майно

Україна стягнула у дохід держави активи колаборанта Богуслаєва та його поплічника Кононенка.

Повідомлення про це розміщено на Facebook-сторінці ВАКС.

У четвер, 18 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ "Мотор Січ" і директора представництва товариства в м. Москва, російського підприємця та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 закону "Про санкції, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб: нерухоме майно, кошти, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, цінні папери, майнові права на торговельні марки 1 промислові зразки та вогнепальну зброю.

Також повідомляється, що апеляційна скарга на це рішення може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Справа Богуслаєва: що відомо

Екснардепа В'ячеслава Богуслаєва правоохоронці затримали у жовтні 2022 року в Запоріжжі. На той момент він був президентом компанії "Мотор Січ".

Тоді Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи його телефонних розмов, які підтверджують співпрацю з росіянами. Підприємство Богуслаєва вже після початку повномасштабного вторгнення постачало росіянам двигуни та інші запчастини до ударних вертольотів.

У жовтні минулого року СБУ повідомила про завершення розслідування і передачу до суду обвинувального акту щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.

В СБУ зазначали, що у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених – кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном, на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.

22 січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої п. 11 ч. 1 ст. 4 закону "Про санкції", до Богуслаєва Вячеслава та Кононенка Петра.

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