ВАКС конфіскував активи зрадника Богуслаєва та його поплічника Кононенка

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення у дохід держави активів експрезидента "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.
У колишнього президента “Мотор Січі” Богуслаєва конфіскували майно
Україна стягнула у дохід держави активи колаборанта Богуслаєва та його поплічника Кононенка.
Повідомлення про це розміщено на Facebook-сторінці ВАКС.
Зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб: нерухоме майно, кошти, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, цінні папери, майнові права на торговельні марки 1 промислові зразки та вогнепальну зброю.
Також повідомляється, що апеляційна скарга на це рішення може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.
Справа Богуслаєва: що відомо
Екснардепа В'ячеслава Богуслаєва правоохоронці затримали у жовтні 2022 року в Запоріжжі. На той момент він був президентом компанії "Мотор Січ".
У жовтні минулого року СБУ повідомила про завершення розслідування і передачу до суду обвинувального акту щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.
В СБУ зазначали, що у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених – кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном, на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.
22 січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої п. 11 ч. 1 ст. 4 закону "Про санкції", до Богуслаєва Вячеслава та Кононенка Петра.
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