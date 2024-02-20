В'ячеслав Богуслаєв

Солом'янський районний суд Києва напередодні продовжив запобіжний захід експрезиденту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву до 18 квітня без права на заставу.

Богуслаєва залишили під вартою

Адвокат Богуслаєва Руслан Волинець у коментарі “Суспільному” сказав, що це перше засідання, де суд мав почати розгляд справу по суті, однак не вистачило часу.

Спершу суд відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, решту часу розглядали продовження запобіжного заходу.

Адвокат заявив, що готується апеляція, водночас у Богуслаєва різко погіршується здоров'я, що підтверджують медики СІЗО.

Суд вирішив залишити Богуслаєва під вартою, побоюючись, що він може переховуватися, перешкоджати слідству, впливати на свідків, знищувати та приховувати докази.

Справа Богуслаєва: що відомо

Слідчі зазначають, що упродовж грудня 2017 року — жовтня 2022 року Богуслаєв та інший посадовець налагодили роботу підрозділу «Мотор Січі» у тимчасово окупованому місті Сніжне Донецької області, сприяючи проросійським бойовикам на Донеччині.

Після повномасштабного вторгнення РФ вони організували постачання товарів «Мотор Січі» для військово-промислового комплексу РФ на загальну суму понад 72 млн грн.

Богуслаєв отримав підозри в колабораційній діяльності (ст. 111-1) та пособництві державі-агресору (ст. 111-2), а також у сприянні діяльності терористичної організації.

Також після повномасштабного вторгнення РФ він блокував передавання українським військовим гелікоптера, наказавши зняти з нього лопаті.

За це Богуслаєва отримав підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 Кримінального кодексу). За це загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

У жовтні 2022 року Богуслаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.