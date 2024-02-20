Експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва залишили під вартою без права на заставу
Категорія
Україна
Дата публікації

Експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва залишили під вартою без права на заставу

В'ячеслав Богуслаєв
Джерело:  Суспільне

Солом'янський районний суд Києва напередодні продовжив запобіжний захід експрезиденту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву до 18 квітня без права на заставу.

Богуслаєва залишили під вартою

Адвокат Богуслаєва Руслан Волинець у коментарі “Суспільному” сказав, що це перше засідання, де суд мав почати розгляд справу по суті, однак не вистачило часу.

Спершу суд відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, решту часу розглядали продовження запобіжного заходу.

Адвокат заявив, що готується апеляція, водночас у Богуслаєва різко погіршується здоров'я, що підтверджують медики СІЗО.

Суд вирішив залишити Богуслаєва під вартою, побоюючись, що він може переховуватися, перешкоджати слідству, впливати на свідків, знищувати та приховувати докази.

Справа Богуслаєва: що відомо

Слідчі зазначають, що упродовж грудня 2017 року — жовтня 2022 року Богуслаєв та інший посадовець налагодили роботу підрозділу «Мотор Січі» у тимчасово окупованому місті Сніжне Донецької області, сприяючи проросійським бойовикам на Донеччині.

Після повномасштабного вторгнення РФ вони організували постачання товарів «Мотор Січі» для військово-промислового комплексу РФ на загальну суму понад 72 млн грн.

Богуслаєв отримав підозри в колабораційній діяльності (ст. 111-1) та пособництві державі-агресору (ст. 111-2), а також у сприянні діяльності терористичної організації.

Також після повномасштабного вторгнення РФ він блокував передавання українським військовим гелікоптера, наказавши зняти з нього лопаті.

За це Богуслаєва отримав підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 Кримінального кодексу). За це загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

У жовтні 2022 року Богуслаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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