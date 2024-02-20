Вячеслав Богуслаев

Соломенский районный суд Киева накануне продлил экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву меру пресечения до 18 апреля без права на залог.

Богуслаева оставили под стражей

Адвокат Богуслаева Руслан Волынец в комментарии "Суспільному" сказал, что это первое заседание, где суд должен был начать рассмотрение по сути дела, однако не хватило времени.

Сначала суд отклонил ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, остальное время рассматривали продолжение меры пресечения.

Адвокат заявил, что готовится апелляция, в то же время у Богуслаева резко ухудшается здоровье, что подтверждают медики СИЗО.

Суд решил оставить Богуслаева под стражей, опасаясь, что он может скрываться, препятствовать следствию, влиять на свидетелей, уничтожать и скрывать доказательства.

Дело Богуслаева: что известно

Следователи отмечают, что в течение декабря 2017 — октября 2022 года Богуслаев и другое должностное лицо наладили работу подразделения «Мотор Сичи» во временно оккупированном городе Снежное Донецкой области, способствуя пророссийским боевикам Донецкой области.

После полномасштабного вторжения РФ они организовали поставки товаров Мотор Сечи для военно-промышленного комплекса РФ на общую сумму более 72 млн грн.

Богуслаев получил подозрения в коллаборационной деятельности (ст. 111-1) и пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2), а также в содействии деятельности террористической организации.

Также после полномасштабного вторжения РФ он блокировал передачу украинским военным вертолета, приказав снять с него лопасти.

За это Богуслаева получил подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ (ст. 114-1 Уголовного кодекса). За это грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

В октябре 2022 года Богуслаеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.