ВАКС конфисковал активы предателя Богуслаева и его приспешника Кононенко

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов экспрезидента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко.
У бывшего президента "Мотор Сичи" Богуслаева конфисковали имущество
Украина взыскала в доход государства активы коллаборанта Богуслаева и его приспешника Кононенко.
Сообщения об этом размещены на Facebook-странице ВАКС.
Отмечается, что ВАКС взыскал в доход государства активы подсанкционных лиц: недвижимое имущество, денежные средства, размещенные на банковских счетах, доли в уставном капитале ряда хозяйственных обществ, ценные бумаги, имущественные права на торговые марки и промышленные образцы и огнестрельное оружие.
Также сообщается, что апелляционная жалоба на это решение может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня оглашения решения суда.
Дело Богуслаева: что известно
Экс-нардеп Вячеслав Богуслаев был задержан в октябре 2022 года в Запорожье. В тот момент он был президентом компании "Мотор Сич".
В октябре прошлого года СБУ сообщила о завершении расследования и передачи в суд обвинительного акта в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора.
В СБУ отмечали, что в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых — средства, недвижимость, корпоративные права обоих должностных лиц, а также их имущество, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей, на общую сумму более 12 млрд гривневом эквиваленте.
22 января Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренного п. 11 ч. 1 ст. 4 закона "О санкциях", к Богуслаеву Вячеславу и Кононенко Петру.
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