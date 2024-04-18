ВАКС конфисковал активы предателя Богуслаева и его приспешника Кононенко
Категория
Украина
Дата публикации

ВАКС конфисковал активы предателя Богуслаева и его приспешника Кононенко

ВАКС
Богуслаев
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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов экспрезидента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко.

У бывшего президента "Мотор Сичи" Богуслаева конфисковали имущество

Украина взыскала в доход государства активы коллаборанта Богуслаева и его приспешника Кононенко.

Сообщения об этом размещены на Facebook-странице ВАКС.

В четверг, 18 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту АО "Мотор Сич" и директору представительства общества в г. Москва, российскому предпринимателю и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 закона "О санкциях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВАКС взыскал в доход государства активы подсанкционных лиц: недвижимое имущество, денежные средства, размещенные на банковских счетах, доли в уставном капитале ряда хозяйственных обществ, ценные бумаги, имущественные права на торговые марки и промышленные образцы и огнестрельное оружие.

Также сообщается, что апелляционная жалоба на это решение может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня оглашения решения суда.

Дело Богуслаева: что известно

Экс-нардеп Вячеслав Богуслаев был задержан в октябре 2022 года в Запорожье. В тот момент он был президентом компании "Мотор Сич".

Тогда Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи его телефонных разговоров, подтверждающих сотрудничество с россиянами. Предприятие Богуслаева уже после начала полномасштабного вторжения поставляло россиянам двигатели и другие запчасти к ударным вертолетам.

В октябре прошлого года СБУ сообщила о завершении расследования и передачи в суд обвинительного акта в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора.

В СБУ отмечали, что в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых — средства, недвижимость, корпоративные права обоих должностных лиц, а также их имущество, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей, на общую сумму более 12 млрд гривневом эквиваленте.

22 января Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренного п. 11 ч. 1 ст. 4 закона "О санкциях", к Богуслаеву Вячеславу и Кононенко Петру.

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