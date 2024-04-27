Снаряды для ВСУ. Словацкие активисты собрали почти 4 млн евро

Граждане Словакии, недовольные тем, что правительство Роберта Фицо не поддерживает Украину оружием, собрали уже 3,885 млн евро на закупку снарядов для Украины.

Словаки донатят средства на снаряды для ВСУ

По состоянию на сегодняшний день инициативе в течение 12 дней удалось собрать 3 885 494 евро, средства предоставил 60 581 донор.

Об этом сообщается на сайте соответствующей инициативы граждан по сбору средств.

municiapreukrajinu.sk

Чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр республики Петр Фиала на саммите ЕС, позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности приобретения для украинцев в третьих странах 800 тыс единиц амуниции. Поделиться

Согласно данным правительства Чехии, в настоящее время около двадцати стран присоединились к закупке.

Кампания по сбору средств — результат совместных усилий нескольких организаций и активистов с многолетним опытом помощи Украине, среди которых Mier Ukrajine, Dárek pro Putina, Donio и All4Ukraine. Таким образом, организации хотят поддержать чешскую инициативу помощи Украине, к которой отказалось присоединиться словацкое правительство.

Словацкая инициатива помощи Украине

Кампанию, бросившую вызов правительству Словакии, помог организовать 99-летний Отто Симко. Он является ветераном словацкого национального восстания против нацистов 1944 года, пережившего Холокост.

Я пережил вторую мировую войну. Я воевал во время этой войны. И скажу вам: смысла в переговорах с Гитлером не было. И с Путиным нет смысла говорить, — сказал он ВВС в Братиславе. Поделиться

Отто Симко пожертвовал на инициативу свою пенсию. Он говорит, что сделал это, чтобы помочь Украине в борьбе с тоталитаризмом.

Инициатива по сбору средств, начатая с помощью Отто Симко, дала возможность словакам, не согласным с мнением премьера страны, помочь Украине.

С 16 по 19 апреля более 32 тысяч словаков задонатили более 2 млн евро, которые пойдут в фонд чешской снарядной инициативы.

Мы действительно приятно удивлены силой поддержки. Это признак сопротивления словаков внутренней и зарубежной политике Роберта Фицо, — заявила ВВС Зузанна Ижакова по инициативе "Мир для Украины", сотрудничающей с чешским фондом помощи Украине. Поделиться