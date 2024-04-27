Снаряди для ЗСУ. Словацькі активісти зібрали майже 4 млн євро
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Снаряди для ЗСУ. Словацькі активісти зібрали майже 4 млн євро

Снаряди
Джерело:  Укрінформ

Громадяни Словаччини, невдоволені тим, що уряд Роберта Фіцо не підтримує Україну зброєю, зібрали вже 3,885 млн євро на закупівлю снарядів для України.

Словаки донатять кошти на снаряди для ЗСУ

Станом на зараз ініціативі упродовж 12 днів вдалося зібрати 3 885 494 євро, кошти надав 60 581 донор.

Про це повідомляється на сайті відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.

municiapreukrajinu.sk

Чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр республіки Петр Фіала на саміті ЄС, пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість придбання для українців у третіх країнах 800 тис одиниць амуніції.

Згідно з даними уряду Чехії, наразі близько двадцяти країн приєдналися до закупівлі.

Кампанія зі збору коштів є результатом спільних зусиль кількох організацій та активістів з багаторічним досвідом допомоги Україні, серед яких Mier Ukrajine, Dárek pro Putina, Donio та All4Ukraine. Таким чином організації хочуть підтримати чеську ініціативу допомоги Україні, до якої відмовився приєднатися словацький уряд.

Словацька ініціатива з допомоги Україні

Кампанію, що кинула виклик уряду Словаччини, допоміг організувати 99-річний Отто Сімко. Він є ветераном словацького національного повстання проти нацистів 1944 року, який пережив Голокост.

Я пережив Другу світову війну. Я воював під час цієї війни. І скажу вам: сенсу в переговорах з Гітлером не було. І з Путіним немає сенсу говорити, — сказав він ВВС у Братиславі.

Отто Сімко пожертвував на ініціативу свою пенсію. Він каже, що зробив це, аби допомогти Україні у її боротьбі з тоталітаризмом.

Ініціатива зі збору коштів, розпочата за допомогою Отто Сімко, дала можливість словакам, незгодним із думкою прем’єра країни, допомогти Україні.

З 16 по 19 квітня понад 32 тисячі словаків задонатили більше 2 млн євро, які підуть у фонд чеської снарядної ініціативи.

Ми дійсно приємно вражені силою підтримки. Це ознака спротиву словаків внутрішній та закордонній політиці Роберта Фіцо, — заявила ВВС Зузанна Іжакова з ініціативи "Мир для України", що співпрацює із чеським фондом допомоги Україні.

Гасло словацької кампанії — "Якщо уряд не може — зможемо ми". Кошти продовжують збирати, попри те, що початкової цілі в 1 млн євро вже досягнуто.

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