Словаччина пообіцяла допомогти Україні у розмінуванні територій

Словаччина допоможе Україні у розмінуванні

Машини для розмінування готова надати Україні Словаччина.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Говорили ми (з прем'єром України — ред.) про співпрацю у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. Йдеться про конкретні машини для розмінування. Тут проходить велика дискусія про спеціальні машини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Прем'єр Словаччини уточнив, що також Словаччина хоче допомагати у навчанні та підготовці персоналу, який обслуговуватиме такі машини.

При цьому Фіцо нагадав, що Словаччина готова співпрацювати у військовій галузі на комерційній основі. Цю тему обговорили міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк та заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Відмова Словаччини від військової допомоги Україні

У 2023 році на виборах у Словаччині перемогла партія "Курс — Соціальна демократія", прем'єр-міністром країни став Роберт Фіцо, який відомий своїми проросійськими висловлюваннями.

Після того, як Фіцо очолив уряд, Словаччина перестала передавати Україні військову допомогу на безоплатній основі.

При цьому Словаччина продовжує гуманітарну допомогу нашій країні та не лише. Зокрема, 14 листопада минулого року міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар заявив, що його країна профінансує виробництво двох машин розмінування Bozena-4 для передачі Україні.