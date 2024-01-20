Словаччина відновила культурну співпрацю з РФ і Білоруссю

Міністерство культури Словаччини ухвалило рішення скасувати заборону на культурне співробітництво з Російською Федерацією та Білоруссю. Таке рішення ухвалила нова міністерка Мартіна Шимковічова.

Словаччина відновила культурну співпрацю з РФ

Діяла заборона з перших тижнів російського вторгнення в Україну. У березні 2022 року минула міністерка Наталя Міланова віддала наказ, який забороняв будь-яке спілкування чи співпрацю з Москвою та Мінськом. Братислава тоді одразу зайняла чітку позицію і засудила дії Кремля.

У розпорядженні журналістів видання Pravda з'явився документ, який датований 12 січня. У ньому йшлося про скасування наказу про вжиття відповідних заходів.

З набуттям чинності цього рішення я скасовую внутрішній нормативний акт, — заявила міністерка культури Словаччини. Поширити

З понеділка заборони на будь-яку співпрацю з Росією і Білоруссю перестали діяти. Мартіна Шимковичова вважає, що військова агресія не повинна бути причиною для таких заборон.

У світі тривають десятки воєнних конфліктів, і, на наш погляд, художники та культура не повинні платити за це ціну, — заявила міністерка через свого прессекретаря. Поширити

Культурна заборона Словаччини: що відомо

Документ Наталі Міланової забороняв будь-які контакти з російськими та білоруськими установами, організаціями тощо. Будь-яка комунікація вважалася б грубим порушенням трудової дисципліни. Також були скасовані закордонні поїздки, за винятком гуманітарних цілей.

Усім організаціям, що перебувають у віданні міністерства, та їхнім співробітникам пропонується скасувати до подальшого повідомлення будь-яку участь у культурних, наукових чи інших вітчизняних або зарубіжних заходах, які організовано, спільно організовано, підтримано чи відвідувано суб'єктом із Росії чи Білорусі, — ішлося в рішенні. Поширити

Зараз усі зв'язки можуть відновитися.