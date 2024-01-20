Словаччина відновила культурну співпрацю з РФ і Білоруссю

Міністерство культури Словаччини ухвалило рішення скасувати заборону на культурне співробітництво з Російською Федерацією та Білоруссю. Таке рішення ухвалила нова міністерка Мартіна Шимковічова.
Словаччина відновила культурну співпрацю з РФ
Діяла заборона з перших тижнів російського вторгнення в Україну. У березні 2022 року минула міністерка Наталя Міланова віддала наказ, який забороняв будь-яке спілкування чи співпрацю з Москвою та Мінськом. Братислава тоді одразу зайняла чітку позицію і засудила дії Кремля.
У розпорядженні журналістів видання Pravda з'явився документ, який датований 12 січня. У ньому йшлося про скасування наказу про вжиття відповідних заходів.
З понеділка заборони на будь-яку співпрацю з Росією і Білоруссю перестали діяти. Мартіна Шимковичова вважає, що військова агресія не повинна бути причиною для таких заборон.
Культурна заборона Словаччини: що відомо
Документ Наталі Міланової забороняв будь-які контакти з російськими та білоруськими установами, організаціями тощо. Будь-яка комунікація вважалася б грубим порушенням трудової дисципліни. Також були скасовані закордонні поїздки, за винятком гуманітарних цілей.
Зараз усі зв'язки можуть відновитися.
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