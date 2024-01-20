Словакия возобновила культурное сотрудничество с РФ и Беларусью
Категория
Культура
Дата публикации

Словакия возобновила культурное сотрудничество с РФ и Беларусью

Путин
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Министерство культуры Словакии приняло решение отменить запрет на культурное сотрудничество с Российской Федерацией и Белоруссией. Такое решение приняла новая министерша Мартина Шимковичева.

Словакия возобновила культурное сотрудничество с РФ

Действовал запрет с первых недель российского вторжения в Украину. В марте 2022 года министерша Наталья Миланова отдала приказ, запрещающий любое общение или сотрудничество с Москвой и Минском. Братислава тогда заняла четкую позицию и осудила действия Кремля.

В распоряжении журналистов издания Pravda появился документ, датированный 12 января. В нем говорилось об отмене приказа о принятии соответствующих мер.

Со вступлением в силу этого решения я отменю внутренний нормативный акт, — заявила министерша культуры Словакии.

С понедельника запреты на любое сотрудничество с Россией и Белоруссией перестали действовать. Мартина Шимковичева считает, что военная агрессия не должна являться причиной для таких запретов.

В мире продолжаются десятки военных конфликтов, и, с нашей точки зрения, художники и культура не должны платить за это цену, — заявила министерша через своего пресс-секретаря.

Культурный запрет Словакии: что известно

Документ Натальи Милановой запрещал какие-либо контакты с российскими и белорусскими учреждениями, организациями и т.д. Любая коммуникация считалась грубым нарушением трудовой дисциплины. Также были упразднены заграничные поездки, за исключением гуманитарных целей.

Всем организациям, находящимся в ведении министерства, и их сотрудникам предлагается отменить до дальнейшего уведомления любое участие в культурных, научных или других отечественных или зарубежных мероприятиях, организованных, совместно организованных, поддержанных или посещаемых субъектом из России или Беларуси, — говорилось в решении.

В настоящее время все связи могут восстановиться.

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