Словакия возобновила культурное сотрудничество с РФ и Беларусью

Министерство культуры Словакии приняло решение отменить запрет на культурное сотрудничество с Российской Федерацией и Белоруссией. Такое решение приняла новая министерша Мартина Шимковичева.
Словакия возобновила культурное сотрудничество с РФ
Действовал запрет с первых недель российского вторжения в Украину. В марте 2022 года министерша Наталья Миланова отдала приказ, запрещающий любое общение или сотрудничество с Москвой и Минском. Братислава тогда заняла четкую позицию и осудила действия Кремля.
В распоряжении журналистов издания Pravda появился документ, датированный 12 января. В нем говорилось об отмене приказа о принятии соответствующих мер.
С понедельника запреты на любое сотрудничество с Россией и Белоруссией перестали действовать. Мартина Шимковичева считает, что военная агрессия не должна являться причиной для таких запретов.
Культурный запрет Словакии: что известно
Документ Натальи Милановой запрещал какие-либо контакты с российскими и белорусскими учреждениями, организациями и т.д. Любая коммуникация считалась грубым нарушением трудовой дисциплины. Также были упразднены заграничные поездки, за исключением гуманитарных целей.
В настоящее время все связи могут восстановиться.
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