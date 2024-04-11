Словакия пообещала помочь Украине в разминировании территорий

Словакия хочет оказать помощь Украине в сфере разминирования территорий. В частности, речь идет о соответствующей технике.

Словакия поможет Украине в разминировании

Машины для разминирования готовы предоставить Украине Словакия.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Говорили мы (с премьером Украины — ред.) о сотрудничестве в военной сфере, где мы предлагаем большую помощь в сфере разминирования. Речь идет о конкретных машинах для разминирования. Здесь проходит большая дискуссия о специальных машинах, агромашинах, которые могут использоваться именно с такой целью. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Премьер Словакии уточнил, что Словакия хочет помогать в обучении и подготовке персонала, который будет обслуживать такие машины.

Фицо напомнил, что Словакия готова сотрудничать в военной отрасли на коммерческой основе. Эту тему обсудили министр обороны Словакии Роберт Калиняк и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Отказ Словакии от военной помощи Украине

В 2023 году на выборах в Словакии победила партия "Курс — Социальная демократия", премьер-министром страны стал Роберт Фицо, известный своими пророссийскими высказываниями.

После того, как Фицо возглавило правительство, Словакия перестала передавать Украине военную помощь на безвозмездной основе.

При этом Словакия продолжает гуманитарную помощь нашей стране и не только. В частности, 14 ноября в прошлом году министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар заявил, что его страна профинансирует производство двух машин разминирования Bozena-4 для передачи Украине.