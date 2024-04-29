Активы РФ позволят Украине финансировать войну до 2028 года — Reuters

Украина сможет получать средства на финансирование войны до 2028 года

Издание предполагает, что американский пакет помощи обеспечит Украине оружием и боеприпасами примерно до конца 2025 года. Поэтому в этот же период у Украины снова может закончиться оружие.

Даже если Джо Байден переизберется на пост президента США в ноябре этого года, ему, возможно, будет трудно добиться от Конгресса выделения дополнительных средств. А если в Белый дом вернется Дональд Трамп, американская поддержка Украины станет еще более сомнительной, учитывая, что кандидат от республиканцев раньше не проявлял готовности к обороне Киева, — говорится в материале. Поделиться

Издание считает, что многолетний план финансирования Украины имел несколько преимуществ. Прежде всего он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Он также укрепил моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства.

Главный способ получить гораздо больше денег для Украины — мобилизовать российские активы, замороженные западными странами в начале войны, на сумму около 320 миллиардов долларов.

Если страны гарантируют выплату процентов по активам в течение десяти лет, они могут собрать от 30 до 40 млн евро. Хотя это и поможет, но не изменит ситуацию, поскольку будет финансировать Украину менее полугода, — говорится в материале. Поделиться

При этом отмечается, что если Украина получит 320 млрд долларов, это будет совсем другое дело.

Это позволит финансировать войну, по меньшей мере, до конца 2028 года. Украина сможет использовать часть денег на восстановление своей экономики, по оценкам Всемирного банка, обойдется в 486 млрд долларов.

Финального решения ЕС по замороженным активам РФ до сих пор нет

По словам шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, сейчас в Евросоюзе смогли принять "политическое решение, но не юридическое".

Я не могу сказать, что было единодушие, но был сильный консенсус по принятию этого решения, — отметил Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС. Поделиться

Однако, как утверждают инсайдеры издания, отдельные страны-члены Евросоюза крайне неохотно поддерживают использование замороженных средств для предоставления Украине военной поддержки.