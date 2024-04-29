Активы РФ позволят Украине финансировать войну до 2028 года — Reuters

Основной источник финансирования Украины должен занять привлечение замороженных активов РФ для выплаты компенсации за нанесенный войной ущерб.
Украина сможет получать средства на финансирование войны до 2028 года
Издание предполагает, что американский пакет помощи обеспечит Украине оружием и боеприпасами примерно до конца 2025 года. Поэтому в этот же период у Украины снова может закончиться оружие.
Издание считает, что многолетний план финансирования Украины имел несколько преимуществ. Прежде всего он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Он также укрепил моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства.
Главный способ получить гораздо больше денег для Украины — мобилизовать российские активы, замороженные западными странами в начале войны, на сумму около 320 миллиардов долларов.
При этом отмечается, что если Украина получит 320 млрд долларов, это будет совсем другое дело.
Это позволит финансировать войну, по меньшей мере, до конца 2028 года. Украина сможет использовать часть денег на восстановление своей экономики, по оценкам Всемирного банка, обойдется в 486 млрд долларов.
Финального решения ЕС по замороженным активам РФ до сих пор нет
По словам шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, сейчас в Евросоюзе смогли принять "политическое решение, но не юридическое".
Однако, как утверждают инсайдеры издания, отдельные страны-члены Евросоюза крайне неохотно поддерживают использование замороженных средств для предоставления Украине военной поддержки.
Следует отметить, что их позиция может затормозить процесс принятия финального решения.
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