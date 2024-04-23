Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о наличии плана по привлечению доходов от замороженных активов РФ в помощь Украине.

Как ЕС планирует использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине

Борель пояснил, что после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину ЕС заморозил активы Центробанка России и теперь управляют центральными депозитариями ценных бумаг.

Глава дипломатии ЕС отметил, что сейчас эти активы приносят чрезвычайные доходы, поскольку значительно выросли процентные ставки.

Боррель подчеркнул, что у ЕС нашли правовые основания для привлечения средств от этих доходов на помощь Украине.

Мы решили поэтапно добиваться цели использовать эти доходы для поддержки Украины. Как первые шаги, предпринятые Радой в феврале, мы ввели правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют эти доходы, чтобы держать их в стороне, идентифицировать их, держать их в стороне и учитывать отдельно, — подчеркнул глава внешней дипломатии ЕС. Поделиться

Он отметил, что в настоящее время средства по доходам от замороженных активов РФ находятся на отдельных счетах.

Сколько Украина сможет получать от замороженных активов в ЕС

Боррель отметил, что за счет такого механизма получится получить около 3 млрд евро в год.

И кроме того, мы повышаем правовую определенность, ясно давая понять, что эти доходы не принадлежат России, поскольку они не суверенные активы, но проясняем разницу между капиталом и доходами. Я говорю о доходах, — подчеркнул глава внешней дипломатии ЕС. Поделиться

Боррель напомнил, что ранее предложил Совету ЕС использовать эти доходы для поддержки Украины военными поставками через Европейский мирный фонд.

По его словам, Украина срочно нуждается в оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя и свой народ от российских ракет, беспилотников, бомб и постоянных атак.

При этом он признал, что первоначально в ЕС планировали использовать эти доходы для поддержки восстановления и реконструкции Украины.