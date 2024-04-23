Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о наличии плана по привлечению доходов от замороженных активов РФ в помощь Украине.
Как ЕС планирует использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине
Борель пояснил, что после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину ЕС заморозил активы Центробанка России и теперь управляют центральными депозитариями ценных бумаг.
Глава дипломатии ЕС отметил, что сейчас эти активы приносят чрезвычайные доходы, поскольку значительно выросли процентные ставки.
Боррель подчеркнул, что у ЕС нашли правовые основания для привлечения средств от этих доходов на помощь Украине.
Он отметил, что в настоящее время средства по доходам от замороженных активов РФ находятся на отдельных счетах.
Сколько Украина сможет получать от замороженных активов в ЕС
Боррель отметил, что за счет такого механизма получится получить около 3 млрд евро в год.
Боррель напомнил, что ранее предложил Совету ЕС использовать эти доходы для поддержки Украины военными поставками через Европейский мирный фонд.
По его словам, Украина срочно нуждается в оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя и свой народ от российских ракет, беспилотников, бомб и постоянных атак.
При этом он признал, что первоначально в ЕС планировали использовать эти доходы для поддержки восстановления и реконструкции Украины.
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