У ЄС розкрили план щодо використання заморожених активів РФ
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У ЄС розкрили план щодо використання заморожених активів РФ

Єврокомісія
Жозеп Боррель

Глава зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про наявність плану щодо залучення прибутків від заморожених активів РФ на допомогу Україні. 

Як ЄС планує використати прибутки від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Борель пояснив, що після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну ЄС заморозив активи Центробанку Росії і ними тепер керують центральні депозитарії цінних паперів.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що наразі ці активи приносять надзвичайні прибутки, оскільки значно зрослі відсоткові ставки.

Боррель підкреслив, що в ЄС знайшли правові підстави для залучення коштів від цих прибутків на допомогу Україні.

Ми вирішили поетапно домагатися мети використовувати ці доходи для підтримки України. Як перші кроки, ухвалені Радою в лютому, ми запровадили правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують ці доходи, щоб тримати їх осторонь, ідентифікувати їх, тримати їх осторонь і обліковувати їх окремо, — наголосив глава зовнішньої дипломатії ЄС.

Він зазначив, що наразі кошти за прибутками від заморожених активів РФ знаходяться на окремих рахунках.

Скільки Україна зможе отримувати від заморожених активів РФ у ЄС

Боррель зазначив, що за рахунок такого механізму вдасться отримати близько 3 млрд євро на рік.

І крім того, ми підвищуємо правову визначеність, ясно даючи зрозуміти, що ці доходи не належать Росії, оскільки вони не є суверенними активами, але прояснюємо різницю між капіталом і доходами. Я говорю про доходи, — підкреслив глава зовнішньої дипломатії ЄС.

Боррель нагадав, що раніше запропонував Раді ЄС використовувати ці доходи для підтримки України військовими поставками через Європейський мирний фонд.

За його словами, Україна терміново потребує зброї та боєприпасів, щоб захистити себе і свій народ від російських ракет, безпілотників, бомб і постійних атак.

При цьому він визнав, що спочатку в ЄС планували використовувати ці доходи для підтримки відновлення і реконструкції України.

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