Активи РФ дозволять Україні фінансувати війну до 2028 року — Reuters
Категорія
Економіка
Дата публікації

Активи РФ дозволять Україні фінансувати війну до 2028 року — Reuters

ЗСУ
Джерело:  Reuters

Основне джерело фінансування України має посісти залучення заморожених активів РФ для виплати компенсації за завдані війною збитки.

Україна зможе отримувати кошти на фінансування війни до 2028 року

Видання припускає, що американський пакет допомоги забезпечить Україну зброєю і боєприпасами приблизно до кінця 2025 року. Тому в цей же період в України знову може закінчитися зброя.

Навіть якщо Джо Байдена переоберуть на посаду президента США в листопаді цього року, йому, можливо, буде важко домогтися від Конгресу виділення додаткових коштів. А якщо до Білого дому повернеться Дональд Трамп, американська підтримка України стане ще більш сумнівною, з огляду на те, що кандидат від республіканців раніше не виявляв готовності до оборони Києва, — йдеться в матеріалі.

Видання вважає, що багаторічний план фінансування України мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Він також зміцнив би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва.

Головний спосіб отримати набагато більше грошей для України — мобілізувати російські активи, заморожені західними країнами на початку війни, на суму близько 320 мільярдів доларів.

Якщо країни гарантують виплату відсотків за активами протягом десяти років, вони зможуть зібрати від 30 до 40 млн євро. Хоча це і допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки фінансуватиме Україну менше ніж пів року, — йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що якщо Україна отримає 320 млрд доларів — це буде зовсім інша справа.

Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 млрд доларів.

Фінального рішення ЄС щодо заморожених активів РФ досі немає

За словами шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, наразі у Євросоюзі змогли ухвалити "політичне рішення, однак не юридичне.

Я не можу сказати, що була одностайність, але був сильний консенсус щодо прийняття цього рішення, — зазначив Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС.

Проте, як стверджують інсайдери видання, окремі країни-члени Євросоюзу вкрай неохоче підтримують використання заморожених коштів для надання Україні військової підтримки.

Варто зазначити, їхня позиція може загальмувати процес ухвалення фінального рішення.

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