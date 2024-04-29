Активи РФ дозволять Україні фінансувати війну до 2028 року — Reuters

Основне джерело фінансування України має посісти залучення заморожених активів РФ для виплати компенсації за завдані війною збитки.
Україна зможе отримувати кошти на фінансування війни до 2028 року
Видання припускає, що американський пакет допомоги забезпечить Україну зброєю і боєприпасами приблизно до кінця 2025 року. Тому в цей же період в України знову може закінчитися зброя.
Видання вважає, що багаторічний план фінансування України мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Він також зміцнив би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва.
Головний спосіб отримати набагато більше грошей для України — мобілізувати російські активи, заморожені західними країнами на початку війни, на суму близько 320 мільярдів доларів.
При цьому наголошується, що якщо Україна отримає 320 млрд доларів — це буде зовсім інша справа.
Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 млрд доларів.
Фінального рішення ЄС щодо заморожених активів РФ досі немає
За словами шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, наразі у Євросоюзі змогли ухвалити "політичне рішення, однак не юридичне.
Проте, як стверджують інсайдери видання, окремі країни-члени Євросоюзу вкрай неохоче підтримують використання заморожених коштів для надання Україні військової підтримки.
Варто зазначити, їхня позиція може загальмувати процес ухвалення фінального рішення.
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