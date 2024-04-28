Німеччина виступає проти конфіскації заморожених активів РФ на користь України

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, офіційний Берлін виступає проти вилучення частини коштів з 300 млрд доларів заморожених активів РФ на користь України.

Чому Німеччина проти конфіскації заморожених активів РФ на користь України

Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни, — пояснюють автори матеріалу. Поширити

Зазначається, що після Другої світової вимоги сусідних країн до Німеччини щодо репарацій погіршували двосторонні відносини Берліна.

Після Другої світової війни Берлін виплатив союзним державам і тодішньому Радянському Союзу компенсацію за агресивну війну Німеччини.

За даними єврейських організацій, з 1952 року Німеччина також виділила понад 90 млрд доларів тим, хто пережив Голокост, та їхнім родинам.

Чого саме боїться Берлін

Однак останнім часом низка країн закликає до подальших репарацій з боку Німеччини.

Польща з 2022 року зажадала від Берліна компенсації в розмірі 1,3 трлн доларів, а Греція з 2019 року запросила понад 300 млрд доларів.

Суди в Італії також останніми роками присудили реституційні виплати сім'ям жертв окупації.

Потім деякі італійські суди спробували конфіскувати державні активи Німеччини, з"окрема нерухомість в Італії, що належить німецьким школам і культурним, історичним та археологічним установам.

Берлін стверджує, що міжнародне право забороняє приватним особам пред'являти позови проти держав в іноземних судах і що державні активи захищені від конфіскації. Але берлінські чиновники заявляють, що порушення цього принципу у випадку з Росією підірве давню правову позицію Німеччини, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Влада Німеччини також стверджує, що російські активи нібито взагалі не варто чіпати із метою подальшого їх використання у якості важіля впливу під час ймовірних переговорів.

Славомір Дебський, голова аналітичного центру Pism, сказав, що ще однією причиною відмови Берліна захопити російські активи може бути те, що він захищає німецькі компанії, які все ще працюють там, від відплати.

Група "Залиш Росію", яка виступає за вихід західних компаній з російського ринку, стверджує, що там, як і раніше, працюють 272 німецькі компанії.

При цьому Барт Шевчик, юрист американської юридичної фірми Covington, заявив, що побоювання Берліна з приводу створення прецеденту для справ про репарації необґрунтовані.

Логіка контрзаходів явно застосовна тільки до поточних і триваючих порушень міжнародного права, а не до тих, що сталися 80 років тому, — зазначає Шевчик. Поширити

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц, юрист, який колись керував власною юридичною фірмою, не бажає йти на ризик.