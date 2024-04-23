Литовський євродепутат Кубілюс закликав до повної конфіскації заморожених активів РФ

ЄС має ухвалювати тверді рішення щодо країни-агресора та скористатися інструментом контрзаходів, передбаченого правовими нормами ООН, аби вилучити й використати в інтересах захисту та відбудови України всі 300 млрд євро заморожених державних активів РФ, а не лише відсоткових надходжень від них.

Заморожені активи РФ треба конфіскувати повністю — Кубілюс

Всі активи РФ, заморожені ЄС, повинні працювати на користь України.

Про це у Страсбурзі, під час виступу 23 квітня перед депутатами Європейського парламенту в ході пленарних слухань щодо шляхів поводження із замороженими активами РФ, заявив євродепутат від Литви, член політичної групи Європейської Народної Партії Андрюс Кубілюс.

Кожен день (російської агресії — ред.) приносить нові руйнування для України, обсяг яких уже набагато перевищує 400 млрд євро. Росія має повною мірою заплатити за цю шкоду. Перемога України вимагає західної щорічної військової підтримки до 100 млрд євро. За словами віцепрезидента Єврокомісії/високого представника Борреля, заходи стосовно російських активів, які наразі знаходяться у столі ЄС, дозволяють генерувати близько 3 млрд євро щороку. Андрюс Кубілюс Євродепутат від Литви

Водночас, за його словами, заморожені російські активи дорівнюють близько 300 млрд євро.

Саме тому ЄС має скористатися міжнародно визнаним інструментом контрзаходів, який надасть країнам-членам можливість вилучити всі заморожені активи, а не лише прибутки, які вони генерують, та використати їх для відбудови України, а також для її військових потреб. Поширити

За словами Кубілюса, посилання на те, що такі конфіскаційні заходи заборонені міжнародним принципом правового імунітету, що поширюється на державні активи, є повністю хибними, оскільки рекомендації ООН у сфері міжнародного права передбачають, що держави можуть використовувати такий інструмент контрзаходів у відповідь на неправомірні міжнародні дії іншої держави, і ситуація з військовою агресією Росії проти України є саме таким випадком.

Кубілюс нагадав, що подібний механізм був використаний Сполученими Штатами проти держави Іран у 1991 році, а також проти держави Ірак у 1992 році для компенсації шкоди, завданої Кувейту. Такий самий механізм буде застосований Адміністрацією США зараз, після того, як Конгрес США ухвалив конфіскацію 20 млрд дол російських заморожених активів.

Настав час для ЄС прийняти тверді рішення щодо контрзаходів та конфіскувати всі 300 млрд євро заморожених російських активів.

Ця пропозиція була підтримана більшістю депутатів, що взяли участь в обговоренні під час пленарного засідання.

Як ЄС планує використати прибутки від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Борель пояснив, що після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну ЄС заморозив активи Центробанку Росії та ними тепер керують центральні депозитарії цінних паперів.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що наразі ці активи приносять надзвичайні прибутки, оскільки значно зрослі відсоткові ставки. Поширити

Боррель підкреслив, що в ЄС знайшли правові підстави для залучення коштів від цих прибутків на допомогу Україні.

Ми вирішили поетапно домагатися мети використовувати ці доходи для підтримки України. Як перші кроки, ухвалені Радою в лютому, ми запровадили правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують ці доходи, щоб тримати їх осторонь, ідентифікувати їх, тримати їх осторонь і обліковувати їх окремо, — наголосив глава зовнішньої дипломатії ЄС. Поширити

Він зазначив, що наразі кошти за прибутками від заморожених активів РФ знаходяться на окремих рахунках.