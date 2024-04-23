Литовський євродепутат Кубілюс закликав до повної конфіскації заморожених активів РФ

ЄС має ухвалювати тверді рішення щодо країни-агресора та скористатися інструментом контрзаходів, передбаченого правовими нормами ООН, аби вилучити й використати в інтересах захисту та відбудови України всі 300 млрд євро заморожених державних активів РФ, а не лише відсоткових надходжень від них.
Заморожені активи РФ треба конфіскувати повністю — Кубілюс
Всі активи РФ, заморожені ЄС, повинні працювати на користь України.
Про це у Страсбурзі, під час виступу 23 квітня перед депутатами Європейського парламенту в ході пленарних слухань щодо шляхів поводження із замороженими активами РФ, заявив євродепутат від Литви, член політичної групи Європейської Народної Партії Андрюс Кубілюс.
Водночас, за його словами, заморожені російські активи дорівнюють близько 300 млрд євро.
За словами Кубілюса, посилання на те, що такі конфіскаційні заходи заборонені міжнародним принципом правового імунітету, що поширюється на державні активи, є повністю хибними, оскільки рекомендації ООН у сфері міжнародного права передбачають, що держави можуть використовувати такий інструмент контрзаходів у відповідь на неправомірні міжнародні дії іншої держави, і ситуація з військовою агресією Росії проти України є саме таким випадком.
Кубілюс нагадав, що подібний механізм був використаний Сполученими Штатами проти держави Іран у 1991 році, а також проти держави Ірак у 1992 році для компенсації шкоди, завданої Кувейту. Такий самий механізм буде застосований Адміністрацією США зараз, після того, як Конгрес США ухвалив конфіскацію 20 млрд дол російських заморожених активів.
Настав час для ЄС прийняти тверді рішення щодо контрзаходів та конфіскувати всі 300 млрд євро заморожених російських активів.
Ця пропозиція була підтримана більшістю депутатів, що взяли участь в обговоренні під час пленарного засідання.
Як ЄС планує використати прибутки від заморожених активів РФ для допомоги Україні
Борель пояснив, що після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну ЄС заморозив активи Центробанку Росії та ними тепер керують центральні депозитарії цінних паперів.
Боррель підкреслив, що в ЄС знайшли правові підстави для залучення коштів від цих прибутків на допомогу Україні.
Він зазначив, що наразі кошти за прибутками від заморожених активів РФ знаходяться на окремих рахунках.
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