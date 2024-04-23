Литовский евродепутат Кубилюс призвал к полной конфискации замороженных активов РФ

ЕС должен принимать жесткие решения относительно страны-агрессора и воспользоваться инструментом контрмер, предусмотренного правовыми нормами ООН, чтобы изъять и использовать в интересах защиты и восстановления Украины все 300 млрд евро замороженных государственных активов РФ, а не только процентных поступлений от них.

Замороженные активы РФ нужно конфисковать полностью — Кубилюс

Все активы РФ, замороженные ЕС, должны работать в пользу Украины.

Об этом в Страсбурге, выступая 23 апреля перед депутатами Европейского парламента в ходе пленарных слушаний относительно путей обращения с замороженными активами РФ, заявил евродепутат от Литвы, член политической группы Европейской Народной Партии Андрюс Кубилюс.

Каждый день (российской агрессии — ред.) приносит новые разрушения для Украины, объем которых уже намного превышает 400 млрд евро. Россия должна в полной мере заплатить за этот ущерб. Победа Украины требует западной ежегодной военной поддержки до 100 млрд. евро. По словам вице-президента Еврокомиссии/высокого представителя Борреля, меры по российским активам, которые находятся в столе ЕС, позволяют генерировать около 3 млрд евро ежегодно. Андрюс Кубилюс Евродепутат от Литвы

В то же время, по его словам, замороженные российские активы равны около 300 млрд евро.

Именно поэтому ЕС должен воспользоваться международно признанным инструментом контрмер, который предоставит странам-членам возможность изъять все замороженные активы, а не только генерируемые ими доходы и использовать их для восстановления Украины, а также для ее военных нужд. Поделиться

По словам Кубилюса, ссылка на то, что такие конфискационные меры запрещены международным принципом правового иммунитета, распространяющимся на государственные активы, полностью ошибочны, поскольку рекомендации ООН в сфере международного права предусматривают, что государства могут использовать такой инструмент контрмер в ответ на неправомерные международные действия другого государства, и ситуация с военной агрессией России против Украины именно таким случаем.

Кубилюс напомнил, что подобный механизм был использован Соединенными Штатами против государства Иран в 1991 году, а также против государства Ирак в 1992 году для компенсации ущерба, причиненного Кувейту. Такой же механизм будет применен Администрацией США сейчас, после того как Конгресс США принял конфискацию 20 млрд долл. российских замороженных активов.

Пора для ЕС принять твердые решения по контрмерам и конфисковать все 300 млрд евро замороженных российских активов.

Это предложение было поддержано большинством депутатов, принявших участие в обсуждении во время пленарного заседания.

Как ЕС планирует использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине

Борель объяснил, что после начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину ЕС заморозил активы Центробанка России и теперь управляют центральными депозитариями ценных бумаг.

Глава дипломатии ЕС отметил, что сейчас эти активы приносят чрезвычайные доходы, поскольку значительно выросли процентные ставки. Поделиться

Боррель подчеркнул, что у ЕС нашли правовые основания для привлечения средств от этих доходов на помощь Украине.

Мы решили поэтапно добиваться цели использовать эти доходы для поддержки Украины. Как первые шаги, принятые Радой в феврале, мы ввели правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют эти доходы, чтобы держать их в стороне, идентифицировать их, держать их в стороне и учитывать отдельно, — подчеркнул глава внешней дипломатии ЕС. Поделиться

Он отметил, что в настоящее время средства по доходам от замороженных активов РФ находятся на отдельных счетах.