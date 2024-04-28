По информации журналистов издания The Wall Street Journal, официальный Берлин выступает против изъятия части средств из 300 млрд долларов замороженных активов РФ в пользу Украины.

Почему Германия против конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины

Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны, — объясняют авторы материала. Поделиться

Отмечается, что после Второго мирового требования соседних стран к Германии по поводу репараций ухудшали двусторонние отношения Берлина.

После Второй мировой войны Берлин выплатил союзным государствам и Советскому Союзу компенсацию за агрессивную войну Германии.

По данным еврейских организаций, с 1952 года Германия также выделила более 90 млрд долларов пережившим Холокост и их семьям.

Чего именно боится Берлин

Однако в последнее время ряд стран призывают к дальнейшим репарациям со стороны Германии.

Польша с 2022 года потребовала от Берлина компенсации в размере 1,3 трлн. долларов, а Греция с 2019 года запросила более 300 млрд. долларов.

Суды в Италии также в последние годы присудили реституционные выплаты семьям жертв оккупации.

Затем некоторые итальянские суды попытались конфисковать государственные активы Германии, в частности недвижимость в Италии, принадлежащую немецким школам и культурным, историческим и археологическим учреждениям.

Берлин утверждает, что международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах и государственные активы защищены от конфискации. Но берлинские чиновники заявляют, что нарушение этого принципа в случае с Россией подорвет давнюю правовую позицию Германии, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Власти Германии также утверждают, что российские активы якобы вообще не следует трогать с целью дальнейшего их использования в качестве рычага влияния во время вероятных переговоров.

Славомир Дебский, глава аналитического центра Pism, сказал, что еще одной причиной отказа Берлина захватить российские активы может быть то, что он защищает все еще работающие там немецкие компании от возмездия.

Группа "Оставь Россию", выступающая за выход западных компаний с российского рынка, утверждает, что там по-прежнему работают 272 немецкие компании.

При этом Барт Шевчик, юрист американской юридической фирмы Covington, заявил, что опасения Берлина о создании прецедента для дел о репарациях необоснованны.

Логика контрмер явно применима только к текущим и продолжающимся нарушениям международного права, а не к произошедшим 80 лет назад, — отмечает Шевчик. Поделиться

Однако канцлер Германии Олаф Шольц, юрист, руководивший когда-то собственной юридической фирмой, не желает идти на риск.