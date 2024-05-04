Офіційний Вашингтон проводить перемовини з членами “Групи семи” про те, щоб надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів.

Україна може отримати від союзників ще один масштабний пакет допомоги

Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, суттєва частина грошей буде виділена коштом надприбутків від заморожених російських активів, більшість яких перебуває у Європі.

Анонімні джерела журналістів розповідають, що цю ідею уже активно обговорюють між собою члени G-7.

Команда американського лідера Джо Байдена наполягає на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні.

Однак інсайдери зазначають, що обговорення цієї теми було складним, і підписання угоди може зайняти місяці.

G7 хоче відмовитися від повної конфіскації активів РФ

Згідно з даними видання Financial Times, у “Великій сімці” нещодавно вирішили, що питання повної конфіскації російських активів вже не стоїть на порядку денному.

Станом на сьогодні члени блоку активно шукають альтернативу цій ідеї.

Члени G7, які виступають проти ідеї тотальної конфіскації заморожених активів РФ, почали активно бити на сполох через загрозу створення небезпечного прецеденту у міжнародному праві, — йдеться в повідомленні. Поширити

За словами журналістів, адміністрація Білого дому підтримала заклики до конфіскації, як і Канада та деякі члени уряду Великої Британії.

Попри це, Токіо, Париж, Берлін та Рим — і сам офіційний Брюссель — залишаються дуже обережними. Їхні сумніви завели ситуацію у глухий кут.

Також з ідеєю конфіскації не погоджуються очільники центральних банків G7.