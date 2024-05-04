Насколько вероятен обвал обороны ВСУ — оценка США
Категория
Украина
Дата публикации

Насколько вероятен обвал обороны ВСУ — оценка США

ВСУ
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Источник:  The New York Times

Издание The New York Times выяснило, каким будет дальнейшее развитие событий на украинском фронте по мнению американских военных.

ВСУ смогут выдержать натиск армии РФ

Как указано в конфиденциальной оценке американских военных, солдаты РФ продолжат продвижение в Украине в ближайшие дни, однако разгром бойцов ВСУ считается маловероятным.

Армия РФ будет продолжать "добиваться незначительных успехов на востоке и юго-востоке до 9 мая", которое для Кремля имеет символическое значение.

По словам инсайдеров издания, вывод анализа военных США заключается в том, что украинские военные смогут выдержать давление РФ, несмотря на острую нехватку боеприпасов.

Также NYT пообщалось с другими своими анонимными источниками, утверждающими, что у России не хватит сил и ресурсов, чтобы провести серьезное наступление до 9 мая.

Это требовало бы значительного наращивания сил, чего не видят американские чиновники, — объяснил инсайдер.

Кроме того, американские военные прогнозируют, что ВСУ смогут стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников в лучшем случае летом, а в худшем — до конца года.

Россия может прибегнуть к "агрессивной тактике"

По словам главы Национальной разведки США Аврилы Гейнс, российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, будет прибегать к агрессивной тактике ввиду того, что внутренние и международные события развиваются в его пользу.

Гейнс обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ усилила удары по инфраструктуре Украины, чтобы помешать Киеву перемещать вооружения и войска.

Все более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, имеет целью убедить Украину в том, что продолжение войны лишь увеличит вред для Украины и не откроет никакого правдоподобного пути к победе, — объяснила она.

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