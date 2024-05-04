Насколько вероятен обвал обороны ВСУ — оценка США

Издание The New York Times выяснило, каким будет дальнейшее развитие событий на украинском фронте по мнению американских военных.
ВСУ смогут выдержать натиск армии РФ
Как указано в конфиденциальной оценке американских военных, солдаты РФ продолжат продвижение в Украине в ближайшие дни, однако разгром бойцов ВСУ считается маловероятным.
Армия РФ будет продолжать "добиваться незначительных успехов на востоке и юго-востоке до 9 мая", которое для Кремля имеет символическое значение.
По словам инсайдеров издания, вывод анализа военных США заключается в том, что украинские военные смогут выдержать давление РФ, несмотря на острую нехватку боеприпасов.
Также NYT пообщалось с другими своими анонимными источниками, утверждающими, что у России не хватит сил и ресурсов, чтобы провести серьезное наступление до 9 мая.
Кроме того, американские военные прогнозируют, что ВСУ смогут стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников в лучшем случае летом, а в худшем — до конца года.
Россия может прибегнуть к "агрессивной тактике"
По словам главы Национальной разведки США Аврилы Гейнс, российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, будет прибегать к агрессивной тактике ввиду того, что внутренние и международные события развиваются в его пользу.
Гейнс обращает внимание на то, что страна-агрессорка РФ усилила удары по инфраструктуре Украины, чтобы помешать Киеву перемещать вооружения и войска.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-