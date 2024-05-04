По информации руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, оккупационная армия РФ предприняла попытки штурмов острова Нестрига и населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно о ситуации на левобережье Херсона
Плетенчук подчеркнул, что в течение суток украинскими военными отражены 2 попытки российских окупантов атаковать остров Нестрига и еще 7 вражеских попыток штурмов в районе Крынок.
При этом спикер ОСУВ "Одесса" выразил сомнение в том, можно ли считать остров Нестрига плацдармом.
Остров Нестрига является последним от берега в группе этих островков, потому что фактически дальше уже идет устье реки Днепр.
Что известно о ситуации в районе Кринок
Плетенчук подчеркнул, что на южном направлении ситуация остается контролируемой Силами обороны.
Признаков наступательных группировок российских окупантов в этом направлении не наблюдается.
По его словам, за сутки украинские военные на юге нанесли 700 ударов по позициям российских оккупантов и поразили более 600 враждебных целей.
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