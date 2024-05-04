По информации руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, оккупационная армия РФ предприняла попытки штурмов острова Нестрига и населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно о ситуации на левобережье Херсона

Плетенчук подчеркнул, что в течение суток украинскими военными отражены 2 попытки российских окупантов атаковать остров Нестрига и еще 7 вражеских попыток штурмов в районе Крынок.

При этом спикер ОСУВ "Одесса" выразил сомнение в том, можно ли считать остров Нестрига плацдармом.

Представьте себе правый берег реки Днепр, и там находятся многие островки. Это такой рыбацкий рай. Эта группа островов — они довольно маленькие, хотя Нестрига по своей площади больше площади, чем два ближайших населенных пункта Кизомис и Огромное, — подчеркнул Плетенчук. Поделиться

Остров Нестрига является последним от берега в группе этих островков, потому что фактически дальше уже идет устье реки Днепр.

Поэтому для нас было очень важно занять эту позицию, потому что для того, чтобы подобраться к нашим населенным пунктам, враг должен преодолеть открытую площадь, то есть реку. А там, конечно, они гораздо более уязвимы, — отметил спикер ОВСУ «Одесса». Поделиться

Что известно о ситуации в районе Кринок

Плетенчук подчеркнул, что на южном направлении ситуация остается контролируемой Силами обороны.

Признаков наступательных группировок российских окупантов в этом направлении не наблюдается.

Резких изменений и состоянии и положении количества сил противника так же нет. Прошедшие сутки были довольно напряженными. Что касается только Крынок, там было 7 штурмов, все они были отбиты и враг был вынужден отойти с потерями, успеха не имел, — подчеркнул Плетенчук. Поделиться

По его словам, за сутки украинские военные на юге нанесли 700 ударов по позициям российских оккупантов и поразили более 600 враждебных целей.