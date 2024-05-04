За інформацією керівника Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Дмитра Плетенчука, окупаційна армія РФ здійснила спроби штурмів острова Нестрига та населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Що відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Плетенчук підкреслив, що протягом доби українськими військовими відбито 2 спроби російських окупантів атакувати острів Нестрига та ще 7 ворожих спроб штурмів в районі Кринок.

При цьому речник ОСУВ “Одеса” висловив сумнів у тому, чи можна вважати острів Нестрига плацдармом.

Уявіть собі правий берег річки Дніпро, І там знаходяться багато островків. Це такий рибацький рай. Ця група островів — вони досить маленькі, хоча Нестрига за свою площею більша за площею, ніж два найближчі населені пункти Кизомис і Велетенське, — підкреслив Плетенчук. Поширити

Острів Нестрига є останнім від берега в групі цих островків, бо фактично далі вже йде гирло річки Дніпро.

Тому для нас було дуже важливо зайняти цю позицію, бо наразі для того, щоб підібратися до наших населених пунктів, ворог має подолати відкриту площу, тобто річку. А там, звісно, вони набагато уразливіші, — зазначив спікер ОСУВ “Одеса”. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Кринок

Плетенчук підкреслив, що загалом на південному напрямку ситуація залишається контрольованою Силами оборони.

Ознак наступальних угруповань російських окупантів на цьому напрямку на спостерігається.

Різких змін і стані та положенні кількості сил противника так само нема. Минула доба була досить напруженою. Що стосується лише Кринок, там було 7 штурмів, всі вони були відбиті і ворог був вимушений відійти з втратами, успіху не мав, — підкреслив Плетенчук. Поширити

За його словами, протягом доби українські військові на півдні завдали 700 ударів по позиціях російських окупантів і вразили понад 600 ворожих цілей.