За інформацією керівника Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Дмитра Плетенчука, окупаційна армія РФ здійснила спроби штурмів острова Нестрига та населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Що відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
Плетенчук підкреслив, що протягом доби українськими військовими відбито 2 спроби російських окупантів атакувати острів Нестрига та ще 7 ворожих спроб штурмів в районі Кринок.
При цьому речник ОСУВ “Одеса” висловив сумнів у тому, чи можна вважати острів Нестрига плацдармом.
Острів Нестрига є останнім від берега в групі цих островків, бо фактично далі вже йде гирло річки Дніпро.
Що відомо про ситуацію в районі Кринок
Плетенчук підкреслив, що загалом на південному напрямку ситуація залишається контрольованою Силами оборони.
Ознак наступальних угруповань російських окупантів на цьому напрямку на спостерігається.
За його словами, протягом доби українські військові на півдні завдали 700 ударів по позиціях російських окупантів і вразили понад 600 ворожих цілей.
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